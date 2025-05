Porta Elisa News



Melgrati, Saporiti e Fedato tengono a galla i rossoneri

sabato, 10 maggio 2025, 22:39

Melgrati 7,5: Incolpevole sui gol, tiene vive le speranze di salvezza con almeno tre parate che limitano il passivo.



Gucher 5,5: Soffre i ritmi forsennati imposti dal Sestri Levante ed eccede in lanci lunghi quasi sempre intercettati dai padroni di casa.



Benedetti 5: Anticipato sul raddoppio, ingaggia un duello von Parravicini che non sempre lo vede vincitore.



Rizzo 5,5: Stavolta non riesce ad aggredire gli avversari con successo e sovente viene tagliato fuori.



Gemignani 5: Beffato di testa sul primo gol, non riesce a riscattarsi con iniziative degne di nota sulla fascia.



Antoni 5: Costantemente impegnato a difendere, se la cava con non poche difficoltà, mentre quasi mai arriva sul fondo a proporre palloni ai compagni.



Tumbarello 5,5 Al rientro, gioca sotto insuoi ritmi abituali, comunque rimane fra i più intraprendenti e fallisce l’unica occasione rossonera della prima frazione.



Visconti 6: Prova ad impostare però predica nel deserto, comunque rimane lucido e cerca di contrastare avversari che sovrastano il centrocampo rossonero.



Galli 5,5: Tanto lavoro sporco in una giornata difficile, non sempre riesce a dare ordine e spezzare il ritmo dei padromi di casa.



Saporiti 6: Ingabbiato dai liguri non trova spazi per esibire le sue qualità, però sforna un assist per Tumbarello e realizza il rigore che tiene vive le speranze di salvezza.



Magnaghi 5: Gli arrivano soltanto palloni alti che non riesce a gestire, poi viene sostituito.



Fedato 6,5: Entra con entusiasmo e coi suoi movimenti disordina la difesa del Sestri Levante procurandosi il rigore e sfiorando il pareggio.



Ballarini s.v.