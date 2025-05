Porta Elisa News



Selvini, lungo stop

sabato, 10 maggio 2025, 08:40

di gianluca andreuccetti

Inizia nel peggiore dei modi il percorso ai playout della Lucchese. Nel corso dell'allenamento che si è svolto ieri pomeriggio, Alessandro Selvini ha subito un grave infortunio, riportando la rottura del crociato del ginocchio destro. Un fulmine a ciel sereno, con mister Gorgone costretto a fare a meno contro il Sestri Levante di una delle pedine più in forma del suo scacchiere.

Di conseguenza, si conclude con 180 minuti di anticipo l'esperienza del classe 2004 con la maglia della Lucchese. Andiamo a ripercorrere le tappe principali della sua avventura. Selvini è arrivato a Lucca il 29 agosto 2024, in prestito secco dal Frosinone. L'inizio non è di certo dei migliori, con 13 presenze (di cui 1 da titolare) nella prima parte di campionato. Il minutaggio non è soddisfacente, con l'attaccante che finisce in fondo alle gerarchie. L'impatto con la Serie C non è affatto semplice. Sembra regalare delusioni.

Mister Gorgone, che lo aveva già allenato a Frosinone, conosce le potenzialità di Selvini e continua a puntare su di lui. Ad inizio 2025 infatti la musica inizia a cambiare. Il 4 gennaio scorso, l'attaccante segna la sua prima rete tra i professionisti. Tra marzo e aprile l'esplosione definitiva. Dopo l'infortunio di Saporiti, il classe 2004 diventa il partner d'attacco fisso di Magnaghi. Da sottolineare come la sua crescita (7 gol e 5 assist) abbia avuto un impatto importante sul rendimento del girone di ritorno della Lucchese. Contro Campobasso, Vis Pesaro e Torres le reti di Selvini sono risultate decisive per permettere ai rossoneri di portare a casa i tre punti.

La gara della consacrazione è stata contro la Ternana. Una prova di maturità superata a pieni voti con 1 assist e tante giocate di alta caratura. Crescita mentale e fisica: questi i segreti della sua esplosione, come dichiarato dal ragazzo stesso in un'intervista rilasciata qualche settimana fa ai nostri microfoni. Il suo infortunio rappresenta una grossa perdita per la Lucchese, con Selvini che adesso sosterrà i suoi compagni di squadra in questo doppio confronto contro il Sestri Levante. Uniti verso la salvezza, l'unica cosa che conta.