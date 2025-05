Selvini operato al ginocchio: intervento riuscito

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 19 maggio 2025, 18:44

Mano pesante del giudice sportivo che ha esaminato i referti di gara dei play out verso lo SLO della Lucchese Moreno Micheloni che è stato squalificato per tre turni per essersi impossessato del pallone nel pieno recupero della gara senza restituirlo ai giocatori avversari.

sabato, 17 maggio 2025, 22:57

Magnaghi a nome di tutti: "Voglio ringraziare il mister e i miei compagni di squadra. Il mio pensiero va anche ai ragazzi che purtroppo non sono potuti rimanere con noi. É stata un'annata travagliata. Mi auguro che il calcio a Lucca possa andare avanti.

sabato, 17 maggio 2025, 22:54

Il tecnico "Mentre si scaldavano, guardando lo stadio, sapevo che valeva la pena: quando ti giochi di importante puoi perdere qualcosa di importante. Spero che questa società vada nella mani giuste, ma servono controlli più appropriati.

sabato, 17 maggio 2025, 22:33

La Lucchese dà vita a una prestazione collettiva di grande spessore e volontà impreziosita da alcune individualità, a cominciare da quella di Visconti e Gucher, Badje decisivo: le pagelle di Gazzetta