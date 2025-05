Porta Elisa News



Richiesta di fallimento, udienza rinviata al 21 maggio

martedì, 13 maggio 2025, 12:55

Tutto rinviato al 21 maggio: l'udienza prefallimentare della Lucchese 1905 prevista per stamani mattina in Tribunale si è conclusa con un rinvio al 21 maggio prossimo. Ma la giornata ha riservato più di una sorpresa: sul tavolo del giudice Ricotti è infatti stata depositata una manifestazione di interesse non vincolante da parte di un gruppo che si è dichiarato disponibile a rilevare la società a patto del mantenimento della categoria e non prima di aver concluso alcune verifiche in corso. A aver manifestato interesse, per il tramite del sindaco revisore Varetti, è Affida Srl, la società specializzata in prestiti che è attualmente sponsor sulle maglie dei rossoneri. A detenere l'azienda, è la Innova Semplice spa di Novara che ne possiede la maggioranza delle quote.

E' un percorso strettissimo, con i tempi che definire ridotti è dir poco, ma dunque sono confermate le voci che vedevano un gruppo aver contattato l'amministrazione comunale e lo stesso sindaco revisore Liban Varetti nelle scorse settimane. L'udienza ha riservato anche un altro colpo di scena: Benedetto Mancini ha inviato una comunicazione in cui si dichiarava impossibilitato a essere in Tribunale per problemi di salute, chiedendo il rinvio dell'udienza al 31 maggio prossimo per poter difendere il suo operato. Una richiesta solo parzialmente accolta dal giudice che ha rinviato tutto, come detto, al 21 maggio. E lì, a quel punto, sarà chiaro cosa potrà succedere nel destino della Lucchese, a quattro giorni dal suo 120° anno. Come si ricorderà, la richiesta di fallimento era giunta dal sindaco revisore, dalla Procura della Repubblica e dagli stessi giocatori oltre che da alcuni creditori.