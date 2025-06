Porta Elisa News



Barsanti: "Il silenzio del Comune è tutt'altro che inerzia"

venerdì, 13 giugno 2025, 08:25

Sulla vicenda complessa e ancora senza un epilogo della Lucchese, è tornato a parlare attraverso un post sui suoi profili social, l'assessore allo Sport Fabio Barsanti: "Il silenzio di questo ultimo periodo sulla Lucchese è stato criticato da alcuni tifosi. Comprendo, proprio da tifoso, il loro stato d’animo e la delusione nel pensare a una Pantera fuori dal calcio professionistico per l’ennesima volta. Come avevo già scritto, tuttavia, questo silenzio non è assolutamente sinonimo di arrendevolezza o inerzia, bensì di un rimboccarsi le maniche per impostare il più possibile il futuro qualora dovesse toccare a noi".

"Partendo dai numerosi incontri con chi si sta proponendo per ‘ripartire’, proseguendo con i colloqui con uno dei migliori studi di diritto sportivo d’Italia per impostare al meglio la strada da intraprendere una volta che il titolo finirà nelle mani del sindaco. Nel frattempo, come avete letto, vi è in corso una trattativa tra privati per la possibilità Serie D e, qualora non dovesse andare in porto, l’amministrazione si farà trovare pronta e determinata nell’affrontare, stavolta in prima persona, il destino della Lucchese. Non appena la strada sarà sicura, comunicheremo alla città ai tifosi il da farsi, come abbiamo sempre fatto, mettendoci la faccia, e sarà l’occasione per chiarire alcune cose a chi giustamente vuole risposte".