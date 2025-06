Porta Elisa News



Del Prete: "Chiuso l'esercizio provvisorio, nessuna richiesta per rilevare il club"

martedì, 3 giugno 2025, 18:16

di fabrizio vincenti

Lucchese 1905, il caso è chiuso. Dopo il ritiro inaspettato della scorsa settimana da parte del gruppo Affida, il curatore fallimentare ha chiesto la chiusura dell'esercizio provvisorio, di fatto decretando la fine di ogni spiraglio per il club, vista l'assenza di qualunque soggetto interessato. Il giudice ha dichiarato chiuso l'esercizio provvisorio nei giorni scorsi, ora le vicende della Lucchese saranno solo legate al tentativo di recuperare denaro per i creditori e per l'accertamento delle responsabilità. Il termine del 6 giugno per la presentazione della documentazione per la Serie C, qualora non fosse chiaro, è ormai del tutto inutile. La Lucchese 1905 non esiste più come società attiva, come conferma lo stesso curatore fallimentare Claudio Del Prete che aveva a tempo di record provato a dare una speranza di salvezza attraverso una procedura con il tribunale che prevedeva il versamento di una cauzione e poi un'asta.

"Fallito il tentativo di cui si sapeva attraverso la manifestazione d'interesse condizionata depositata in Tribunale, non c'erano più i tempi per altri tentativi. Dunque ho chiesto al giudice di interrompere l'esercizio provvisorio, provvedimento che è arrivato il 29 maggio scorso".

Nessun altro si era fatto vivo?

"Non si è avvicinato nessuno, a meno che non si vogliano prendere in considerazione lettere senza alcun costrutto che sono arrivate e che erano chiaramente irricevibili".

Ci può confermare la cifra che aveva richiesto per i debiti federale e quanto sarebbe stata la base d'asta per i beni materiali?

"I tempi stretti non avevano consentito di arrivare a una valutazione compiuta, ma al netto della fideiussione di Bulgarella, ci volevano due milioni di euro a cui van aggiunto qualcosa vicino ai 200mila euro per l'asta, visto che c'erano 10 giocatori sotto contratto e un po' di attrezzatura da ufficio, ma quest'ultima cifra era indicativa, una soluzione si sarebbe trovata se ci fosse stato il versamento di quell'importo".

Si è parlato di uno scostamento tra la cifra indicata da lei e quella di Varetti...

"Non mi risulta: i conti parlavano abbastanza chiaramente e le cifre indicate da Varetti sono quelle che anche io ho ritenuto congrue, non so come si sia potuto parlare di un milione più la fideiussione".

C'è chi sostiene che il monte ingaggi sia cresciuto negli ultimi mesi e che questo abbia fatto crescere l'importo complessivo.

"A me non risulta, o almeno non mi risultano scostamenti significativi, semmai per gli stipendi di giugno, ma erano fuori dall'asta, ci sarebbero stati da riconscere i premi".

E la questione dei contributi previdenziali ratealizzati e in bilancio che dovevano pesare per circa un ulteriore milione?

"Non erano dovuti, ho fatto le verifiche: sarebbe bastato versare la quota relativa al periodo tra novembre e maggio, circa 20mila euro".

E ora quali saranno i suoi prossimi passi?

"Ora c'è da recuperare i crediti della società in Lega, verso altre squadre e verso gli sponsor, poi dovremo procedere con lo stato passivo, la cui udienza è fissata per il 9 settembre prossimo".