Dopo quattro anni di assenza, il Pescara fa ritorno in Serie B

lunedì, 9 giugno 2025, 16:35

di gianluca andreuccetti

Dopo quattro anni di assenza, il Pescara fa ritorno in Serie B. Una promozione arrivata al termine di una finale al cardiopalma e decisa sul filo del rasoio anche grazie ai miracoli compiuti dal portiere biancazzurro Alessandro Plizzari. Missione compiuta per Silvio Baldini, in grado di centrare l'obiettivo fissato ad inizio stagione. Un risultato che rende merito al lavoro portato avanti dal tecnico toscano e dalla sua squadra.

La formula dei playoff di Serie C nasconde tante insidie e difficoltà, dove non sempre le squadre che hanno chiuso il campionato con il miglior piazzamento riescono poi a vincere. Ne è l'esempio il Pescara che, dopo essersi classificato al quarto posto nella stagione regolare, ha eliminato prima la Pianese al secondo turno, per poi avere la meglio nella fase nazionale di Catania, Vis Pesaro, Cerignola e infine Ternana.

Dando un'occhiata alle stagioni passate nel 2024 alla viglia dei playoff la Carrarese non partiva di certo favorita per salire in Serie B. Dopo aver concluso il proprio raggruppamento al terzo posto in classifica, i marmiferi eliminarono nell'ordine Perugia, Juve Next Gen, Benevento e Vicenza, grazie a una vittoria di misura arrivata nella sfida di ritorno. Lo stesso anche per il Lecco che nel 2023, da terza forza del girone A, riuscì poi ad avere la meglio in finale del Foggia, indicato da diversi addetti ai lavori come il favorito di quell'edizione dei playoff.