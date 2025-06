Porta Elisa News



La Curva Ovest: "Vigileremo su quello che accadrà"

lunedì, 23 giugno 2025, 07:59

Nella giornata di giovedì, una delegazione della Curva Ovest ha incontrato l’assessore allo Sport Fabio Barsanti in merito al drammatico epilogo sportivo verso cui la Lucchese è andata incontro, per cercare di capire quale sarà il futuro della Pantera. Nella serata di ieri, i tifosi hanno reso pubbliche le loro riflessioni sull'incontro attraverso gli abituali canali social: " Durante il confronto, abbiamo espresso le preoccupazioni e la rabbia di una tifoseria stanca di promesse e parole vuote che per l’ennesima volta è stata vittima del fallimento e dell’ incompetenza di tutti i vari attori che hanno messo mano all’operazione “salvataggio Lucchese”. Da parte dell’assessore c’è stata disponibilità all’ascolto e l’impegno a seguire da vicino la questione, mantenendo un filo diretto con noi tifosi".

"Da parte nostra, seguiremo gli sviluppi e rimarremo in contatto con chi di dovere per avere aggiornamenti concreti. Non ci accontentiamo di chiacchiere: vogliamo i fatti. Precisiamo fin da ora che, qualora le promesse fatte non venissero rispettate o la situazione precipitasse ulteriormente, non mancheremo di esprimere tutto il nostro sdegno in ogni forma possibile, nel pieno rispetto dei nostri valori ultras e con la determinazione che ci contraddistingue.La Lucchese è patrimonio della città, e non resteremo a guardare mentre qualcuno gioca con la nostra passione.AVANTI LUCCA!CURVA OVEST".