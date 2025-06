Porta Elisa News



La Figc revoca l'affiliazione della Lucchese e i tesseramenti dei rossoneri

lunedì, 9 giugno 2025, 22:41

Era un atto ormai solo formale, ora è arrivato. La Figc, attraverso un atto del suo presidente federale Gabriele Gravina, ha preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Lucchese 1905 S.r.l. pronunciata dal Tribunale di Lucca e, visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, deliberato di revocare l’affiliazione alla Lucchese 1905 S.r.l. e la decadenza dal tesseramento dei calciatori della Lucchese 1905. Identico provvedimento ha investito anche la Turris.

E' stata dunque posta la parola fine sulla società nata nel 2019 e che dalla Serie D era riuscita a ritrovare il professionismo. Ad oggi, quella Lucchese non esiste più. SI tratterà ora di capire cosa riserverà il futuro: due le opzioni, o l'acquisto da parte di qualche soggetto economico di un titolo di una formazione attualmente in serie D, o la ripartenza, al massimo dall'Eccellenza, con una nuova società e in quel caso sarà il Comune di Lucca a chiedere una iscrizione fuori numero e dare vita ad un bando per selezionare eventuali soggetti interessati. Sempre che esistano realmente. Nel 2019, nel bando prodotto allora dal Comune, non si presentarono interlocutori, salvo successivamente profilarsi il nuovo club attraverso l'azione dei quattro soci Vichi, Santoro, Deoma e Russo.