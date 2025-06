Porta Elisa News



Barsanti incontra i tifosi della Curva Ovest

domenica, 22 giugno 2025, 19:22

Fabio Barsanti, assessore allo Sport e vice sindaco ha incontrato nei giorni scorsi i tifosi della Curva Ovest, lo annuncia lo stesso amministratore con un post sul suo profilo Facebook: "Sono giorni in cui continuo a leggere molte cose sulla Lucchese e, non potendo commentare o rispondere a qualsiasi teoria, tengo comunque a rendere nota una cosa.In questo periodo così difficile per la nostra squadra, e così determinante per il suo futuro, sono contento di aver incontrato e di essermi confrontato con praticamente tutti i gruppi della nostra tifoseria. In particolar modo con i rappresentanti dei gruppi della Curva Ovest che, che in questi giorni, mi hanno chiesto un incontro al quale ho partecipato molto volentieri".

"È stata l’occasione innanzitutto per ascoltare, poi per spiegare, ricostruire, delimitare la possibilità del nostro raggio d’azione e garantire che sarà sempre fatto il massimo. Come ho detto anche a loro, adesso la concentrazione dell’amministrazione è sul futuro. La prossima settimana sarà fondamentale per il bando e per iniziare il percorso di ripartenza, purtroppo, dall’Eccellenza. Da assessore allo sport e da tifoso comprendo lo stato d’animo di chi da sempre segue la Lucchese, e credo fortemente che tutti insieme possiamo contribuire a invertire la rotta e cambiare il destino della Pantera".