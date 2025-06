Porta Elisa News



Lucchese, l'amministrazione comunale indice un bando per il futuro del club

lunedì, 16 giugno 2025, 16:28

Il sindaco Mario Pardini e l'assessore allo sport Fabio Barsanti hanno illustrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orsetti, il piano che l'amministrazione comunale intende mettere in atto per assicurare continuità alla storia calcistica della Lucchese, dopo le ennesime e tristi vicende che hanno coinvolto il club negli ultimi mesi.



L'obiettivo prioritario è garantire la presenza della squadra rossonera nella prossima stagione calcistica. A tal fine sarà indetto un bando pubblico finalizzato a consentire la partecipazione della Lucchese al campionato di Eccellenza in sovrannumero. A tal proposito l'amministrazione, affiancata in questo percorso da un importante studio legale specializzato in diritto sportivo, sta attendendo indicazioni dalla FIGC circa tempi e adempimenti per l'iscrizione.



Il bando richiederà ai soggetti interessati la presentazione di un piano dettagliato di crescita sportiva, che sia coerente con la tradizione del club e sostenibile nel tempo. Saranno inoltre valutati con particolare attenzione eventuali progetti di investimento sulle strutture e sugli impianti sportivi cittadini. Altri fattori rilevanti saranno individuati nell'apertura della nuova compagine societaria a forme di partecipazione o consorziali.



Per garantire la massima trasparenza e competenza nella selezione, l'amministrazione nominerà una commissione dedicata al futuro della Lucchese, composta da esperti di diritto sportivo, tecnici, commercialisti, rappresentanti del mondo sportivo cittadino e dell'amministrazione comunale. La commissione avrà il compito di esaminare tutte le proposte pervenute e di individuare la soluzione più solida e credibile.



Gli uffici comunali competenti sono già al lavoro per predisporre il bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni. L'obiettivo è permettere alla futura nuova compagine societaria di affrontare per tempo l'iscrizione al campionato e l'organizzazione della stagione, restituendo così dignità e prospettiva al calcio a Lucca.