Porta Elisa News



Lucchese, ora è corsa contro il tempo

lunedì, 2 giugno 2025, 12:12

Archiviata, con un epilogo a dir poco clamoroso dopo le tante speranze accese, la possibilità di salvare la Serie C, ora per la Lucchese è davvero una corsa contro il tempo. La terza divisione è ormai già un ricordo: il 6 giugno non sarà nemmeno presentata la domanda di iscrizione e il club sarà escluso dal campionato professionistico.

Sul terreno ora ci sono due opzioni: o l'acquisizione del titolo del Ghiviborgo in Serie D, su cui sono forti le attenzioni del Viareggio, o la ripartenza da un campionato di categoria ancora inferiore. Quanto alla prima ipotesi, le possibilità sono evidentemente ridotte, visto che per ora, ma il tempo scorre inesorabilmente, non risultano interessi concreti da parte di chicchessia tesi a intavolare una trattativa con il club delle Mediavalle.

La seconda strada, alla luce degli attuali regolamenti, imporrebbe la ripartenza da (almeno) due categorie quella a cui il club non si è iscritto. Dunque, nel migliore dei casi l'Eccellenza, per la quale serve comunque il pagamento di 100mila euro per l'iscrizione fuori numero. Per questa seconda ipotesi, mentre in Comune si cercano soggetti interessati, i tempi sono più lunghi, ma in ogni caso le prossime settimane saranno decisive. Probabile che in quel caso il Comune, come successo in passato, opti per un bando pubblico da rivolgere agli eventuali soggetti interessati. Che, nemmeno a dirlo, non saranno certo cartiere e altri giganti del territorio, sordi da sempre a ogni esigenza non solo del calcio, ma dello sport e della cultura cittadina.