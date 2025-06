Porta Elisa News



Lucchese, qualcosa inizia a muoversi

domenica, 22 giugno 2025, 07:55

Lucchese, nuovi potenziali soggetti economici stanno avvicinandosi per provare a far ripartire il calcio cittadino. In attesa del via libera definitivo del bando comunale contenente i requisiti di coloro che intendono costituire la nuova società e per il quale mancano ancora alcune indicazioni che devono arrivare dalla Figc, alcuni imprenditori stanno iniziando a muoversi e a sondare il terreno.

Negli ultimi giorni non sono mancati contatti, in alcuni casi con l'amministrazione comunale in altri con persone legate al territorio, da parte di soggetti che hanno manifestato interesse per comprendere quali potrebbero essere le condizioni per la ripartenza. I nome sono top secret per il momento, siamo oltretutto in una fase davvero iniziale, ma difficilmente si può ipotizzare siano originari di Lucca e dintorni. Tutta da definire le loro capacità economiche patrimoniali, ma sarebbero quattro-cinque le richieste di informazioni, a cui dovrebbe essere da aggiungere il nome di Fabrizio Capaccioli, l'imprenditore che ha provato senza successo a rilevare il titolo del Ghiviborgo e che si è palesato proprio in quei giorni.