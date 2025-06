Porta Elisa News



Mercato, molti ex rossoneri al centro delle trattative

giovedì, 12 giugno 2025, 16:42

di gianluca andreuccetti

Non è ancora chiaro quale direzione prenderà il futuro della Lucchese. Nelle scorse ore è tornata in auge l'ipotesi Serie D, con la trattativa tra un imprenditore milanese, da settimane avvicinatosi a Lucca, e il Ghiviborgo. Qualora non si raggiungesse un accordo per rilevare il titolo della compagine della Mediavalle, i rossoneri sarebbero costretti a ripartire dall'Eccellenza.

Arrivati a metà giugno, a tenere banco è anche il calciomercato. Sebbene manchino ancora due settimane all'inizio della sessione ufficiale, sono diversi i rumours legati alla Serie C che stanno circolando nelle ultime ore. Oltre al fallimento, nei giorni scorsi la Figc ha revocato l'affiliazione alla Lucchese, decretando la decadenza di tutti i tesseramenti. Ciò significa che, i calciatori che erano sotto contratto con i rossoneri sono liberi di accasarsi altrove.

Dopo una seconda parte di stagione caratterizzata da diversi problemi fisici, l'ex capitano Giorgio Tumbarello potrebbe tornare in Sicilia. Come riportato dal portale Tutto C, il centrocampista sarebbe oggetto d'interesse del Siracusa, neopromosso in Serie C e vice campione d'Italia dilettanti.

Questa potrebbe essere l'estate del salto in Serie B per Edoardo Saporiti. Come riporta Tuttomercatoweb, sul fantasista ci sarebbero Virtus Entella, ma soprattutto l'Empoli, retrocesso in cadetteria dopo 4 anni. Durante la sessione invernale, il classe 2001 era finito nel mirino della Sampdoria e del Pescara. A proposito di Empoli, le ultime voci danno Guido Pagliuca come prossimo allenatore. L'ex tecnico della Lucchese sarebbe il favorito per sostituire Roberto D'Aversa.

Chi potrebbe restare in Serie C è Ettore Quirini. Reduce da una stagione di alto livello con 8 reti all'attivo, l'esterno potrebbe tornare in Toscana: come riporta Tutto C, su di lui ci sarebbe l'Arezzo. Arrivato al Milan Futuro a gennaio, Quirini è stato tra i volti più interessanti del Diavolo, retrocesso in Serie D. Capitolo allenatore. Resta da capire quale sarà il futuro di mister Gorgone. Su di lui c'è da registrare un interessamento del Livorno, con i labronici che però alla fine sembrerebbero tentati dall'opzione Formisano, ex Perugia e Pianese.