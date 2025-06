Porta Elisa News



Nuova Lucchese, le opzioni in campo

sabato, 7 giugno 2025, 07:35

Messa alle spalle desolatamente la scadenza per l'iscrizione alla C, ovviamente andata a vuoto e purtroppo in nutrita compagnia a testimonianza di un calcio malato, è ancora tutto da capire quale sarà il destino futuro della nuova Lucchese che dovrà ripartire.

Come noto, le ipotesi sono ormai due: o l'acquisizione del titolo di una formazione di serie D, con il Ghiviborgo che pare sempre più lontano dall'accordo con il Viareggio, o la ripartenza dall'Eccellenza. Nel primo caso dunque si tratterebbe di una società esistente (il Ghiviborgo) che si fonderebbe con un'altra di Lucca(anche di terza categoria ma affiliata alla Figc) per cambiare nome; nel secondo, invece, si tratterebbe di un vero e proprio nuovo club.

Mentre nel primo caso, il Comune di Lucca, oltre a cercare di favorire un accordo, sarebbe spettatore, nel secondo, l'amministrazione comunale dovrebbe prendere in mano in prima persona la vicenda. Come? Chiedendo l'iscrizione di un club di nuova costituzione fuori numero alla Figc (per l'Eccellenza ai nuovi proprietari servirebbe una tassa di ingresso da 100mila euro) e poi dando vita a un bando di gara per la manifestazione di interesse tra i possibili soggetti. Sempre che non vada come nel 2019, in occasione del precedente fallimento, in cui la gara andò deserta. Nessuno si presentò e la nuova Lucchese fu creata, fuori procedura di bando, dai quattro soci Santoro, Deoma, Russo e Vichi.

Quali delle due strade verranno seguite? Al momento entrambe, i contatti con il Ghiviborgo sono in piedi, ma serve un imprenditore o un gruppo di imprenditori che si attivino, altrimenti sarà Eccellenza, sempre che, anche in questo caso, qualcuno decida di non far morire il calcio a Lucca. Al momento, sarebbero tre-quattro i soggetti che si sono palesati per richiedere informazioni, ma nessuno ha ancora affondato il colpo. Il tempo, intanto, scorre.