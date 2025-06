Porta Elisa News



Nuove torri faro, via libera definitivo dal consiglio comunale

sabato, 14 giugno 2025, 14:27

Ultimo passaggio in consiglio comunale per la sostituzione delle attuali strutture obsolete, risalenti al 1970, che non sono più adeguate né per l'utilizzo in categorie professionistiche né per requisiti minimi di sicurezza, tanto da non ottenere più alcuna deroga dalla Commissione provinciale di vigilanza.Saranno dunque sostituite con torri nuove e predisposte per un utilizzo in qualsiasi categoria, anche oltre la Serie C.

In questo modo lo stadio sarà dotato di un intervento durevole nel tempo e versatile; un primo importante investimento strutturale nel principale impianto sportivo in linea con la delibera di indirizzo approvata lo scorso anno dall'amministrazione. Il costo dell'intervento sarà di 2.85 milioni e con la delibera approvata ieri sera gli uffici potranno accendere il mutuo a tasso zero con il Credito Sportivo, per dare il via libera all'approvazione del progetto esecutivo e giungere così al cantiere già nelle prossime settimane.