Porta Elisa News



Titolo del Ghiviborgo, c'è l'offerta di acquisto di un imprenditore milanese

mercoledì, 11 giugno 2025, 19:40

Ore frenetiche sul futuro della nuova Lucchese: la trattativa tra un imprenditore milanese, da settimane avvicinatosi a Lucca e al Comune, e la dirigenza del Ghiviborgo dei fratelli Remaschi (nella foto, Marco Remaschi) per rilevare il titolo sportivo della squadra attualmente in Serie D, sembra essere a un punto cruciale. C'è stata l'offerta di acquisto e nelle prossime 24-48 ore o si arriverà all'accordo o si dovrà necessariamente guardare alla ripartenza dall'Eccellenza con chi, in quel caso, ancora tutto da vedere.

La conferma arriva direttamente dal Comune di Lucca che in una nota fa il punto della situazione. "In merito al futuro della Lucchese calcio – si legge nella nota – il Comune di Lucca rende noto che è in corso una trattativa fra i vertici del Ghiviborgo, un imprenditore interessato e i rispettivi legali. Tale interlocuzione avrà a breve una conclusione entro 24 o massimo 48 ore, l'amministrazione comunale informerà tempestivamente cittadini e organi di stampa sull'esito che si augura possa essere positivo per tutti e nell'ambito della serie D del campionato italiano di calcio. In tutti i casi il Comune di Lucca in queste settimane ha incontrato alcuni imprenditori interessati all'eventuale inscrizione della squadra cittadina nell'ambito della quinta serie del campionato italiano (Eccellenza), esaminando in modo approfondito e predisponendo tutte le necessarie occorrenze con il supporto di un avvocato appartenente a uno dei più importanti studi legali di diritto sportivo nazionali".