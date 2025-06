Titolo Ghiviborgo, oggi la giornata decisiva?

Porta Elisa News



Ghiviborgo, oggi la giornata decisiva?

venerdì, 13 giugno 2025, 08:11

di gianluca andreuccetti

C'è grande attesa in casa Lucchese per capire quali saranno gli sviluppi della trattativa tra l'imprenditore milanese, da settimane avvicinatosi a Lucca e al Comune, e i fratelli Remaschi, per rilevare il titolo sportivo del Ghiviborgo, attualmente in Serie D. L'offerta è stata presentata e le parti si erano date 48 ore di tempo per prendere una decisione definitiva. Oggi scadrebbe il tempo per una decisione definitiva.

Mentre ci sarebbe sostanzialmente un accordo sul prezzo del titolo sportivo, dall'altra parte però manca un allineamento su due questioni: la prima è legata alle tempistiche di pagamento di parte del costo totale. In secundis, la volontà da parte di Remaschi (nella foto il presidente Alessandro) è quella di vendere il titolo, a patto che venga mantenuta parte del gruppo dirigenziale del Ghiviborgo.

Condizioni che avrebbero quindi rallentato la trattativa che vive su tempi molto stretti, viste le scadenze. Prima di dare una risposta definitiva le parti si sono prese questi due giorni tempo per riflettere. Le speranze che la Lucchese possa perlomeno ripartire dalla quarta serie sono comunque appese ad un filo. Nelle prossime ore scopriremo quale sarà l'epilogo. Nel caso in cui nella giornata di oggi non si arrivasse ad un accordo, la Pantera dovrebbe inevitabilmente pensare ad una ripartenza in Eccellenza.