Porta Elisa News



Che Lucchese sarà

mercoledì, 23 luglio 2025, 17:40

di gianluca andreuccetti

La stagione 2025-26 della Lucchese è pronta a decollare. Domani pomeriggio, presso la sala stampa del Porta Elisa, il presidente Matteo Brunori renderà noto il progetto tecnico della Pantera in vista del prossimo campionato d'Eccellenza.

Completato l'organigramma, il prossimo step è legato alla costruzione della squadra. Con grande probabilità, la dirigenza punterà prevalentemente su calciatori esperti, della Toscana e che quindi conoscono molto bene la categoria. L'obiettivo è quello di regalare a mister Pirozzi il maggior numero di colpi in entrata possibile, in vista del raduno dei rossoneri, che dovrebbe essere fissato per gli inizi di agosto.

L'altra incognita è legata al luogo del ritiro. Non è escluso che la Lucchese possa svolgere i primi allenamenti allo stadio di Porcari, oppure sulle colline di Montecatini. Più difficile invece la presenza in Garfagnana.