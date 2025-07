Porta Elisa News



Chi sono il nuovo direttore generale e il nuovo segretario

sabato, 26 luglio 2025, 09:21

di gianluca andreuccetti

In casa Lucchese è iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione, fissato per il 3 agosto. Dopo la presentazione di ieri pomeriggio, la società adesso è concentrata su diversi fronti, tra cui anche il calciomercato.

A occuparsi della campagna acquisti, insieme al tecnico Sergio Pirozzi, è il dg Andrea Gianni. Laureatosi a Roma, Gianni è un avvocato penalista. Nel 2015, ha avuto un ruolo rilevante nel ritorno tra i professionisti della Sambenedettese. Dopo quattro anni trascorsi a San Benedetto del Tronto, nel 2019 ricopre per pochi mesi la carica di direttore generale del Rieti, per poi passare alla Reggina, con la quale vince il campionato di Serie C. Nel luglio del 2020, Gianni viene nominato dg del Messina, salvo poi dimettersi nel settembre dello stesso anno. Salernitana (con incarichi nel settore giovanile), Pomezia Terme e infine Brindisi: queste le sue ultime esperienze prima del passaggio alla Lucchese.

La novità emersa dalla conferenza di presentazione è la nomina del nuovo segretario generale che sarà Stefano Tota. Laureato in Management dello Sport e master in Marketing Sportivo, dal 2010 al 2014 è stato responsabile Commerciale del Foggia. Dal 2018 al 2023, è stato segretario generale della Fidelis Andria, approdando successivamente al Bitonto e infine nel 2024 al Brindisi.