Di Masi torna come preparatore dei portieri

venerdì, 1 agosto 2025, 08:20

di gianluca andreuccetti

Nelle prossime ore potrebbe aggiungersi un ulteriore tassello allo staff tecnico della Lucchese. In attesa di capire chi saranno rispettivamente il vice e i collaboratori di mister Pirozzi, il ruolo di allenatore dei portieri potrebbe essere affidato a Giuseppe Di Masi. L'ex portiere rossonero, che avrebbe trovato un accordo con la società, nelle prossime ore dovrebbe essere a Lucca in vista dell'inizio ufficiale della stagione, fissato per domenica 3 agosto.

Per lui si tratterebbe di un ritorno, avendo vestito la maglia della Lucchese dal 2014 al 2018. Arrivato sotto la gestione Pagliuca, in quattro stagioni Di Masi ha messo a referto 64 presenze e 22 cleen sheet, distinguendosi non solo per le proprie qualità ma anche per l'attaccamento ai colori rossoneri. L'ex Avellino ha già ricoperto il ruolo di allenatore dei portieri dalla Lucchese dal 2019 al 2020, annata culminata con il ritorno tra i professionisti, lavorando anche con l'ex capitano Jacopo Coletta.