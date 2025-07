Porta Elisa News



Il 23 luglio ultimo giorno per l'iscrizione: la nuova società potrebbe chiamarsi Lucchese Calcio

giovedì, 17 luglio 2025, 09:02

Dopo l'assegnazione del titolo della nuova Lucchese alla Make Holding di Matteo Brunori da parte del Comune, la lancetta del tempo scorre inesorabilmente. E se a tutt'oggi non ci sono ancora notizie di conferenze stampa fissate dalla nuova proprietà, le operazioni per arrivare alla costituzione della nuova compagine sarebbero in pieno sviluppo. Dalle indiscrezioni, filtrerebbe che il nome scelto è quello di Lucchese Calcio, mentre è da capire se verranno, come pare probabile, attivate trattative con Lucca United per tornare al vecchio e amato stemma.

Tra le operazioni indifferibili, quella ovviamente dell'iscrizione: secondo quanto stabilito dalla Figc, il termine ultimo è il 23 luglio prossimo, entro le ore 17 nella sede di via Allegri a Roma. Dunque sei giorni per chiudere la pratica e poter annunciare l'iscrizione. Entro il solito termine, la nuova società dovrà, depositare ovviamente un assegno circolare non trasferibile di euro 150.000, quello già allegato alla manifestazione di interesse per il bando comunale. La documentazione dovrà essere accompagnata dalla lettera del sindaco di Lucca nella quale accredita la società evidenziando il gradimento della amministrazione comunale.