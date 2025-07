L'ex rossonero Gucher va al Treviso

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 29 luglio 2025, 12:31

Ora manca solo il comunicato del Comitato Regionale Toscano per ufficializzare l'inserimento della società rossonera nel proprio organico delle squadre di Eccellenza, la comunicazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Verso la metà di agosto si sapranno il girone e le avversarie della Lucchese

lunedì, 28 luglio 2025, 08:31

In casa rossonera inizia un'altra settimana decisamente importante: da Roma si attende la formalizzazione per l'iscrizione fuori numero al campionato di Eccellenza: per questo la società al momento non ha ancora comunicato nulla di ufficiale circa il ritiro e l'arrivo dei primi giocatori, ma sotto traccia il lavoro di mister...

sabato, 26 luglio 2025, 09:21

A occuparsi della campagna acquisti, insieme al tecnico Sergio Pirozzi, sarà il dg Andrea Gianni mentre il nuovo segretario generale sarà Stefano Tota: ecco in quali squadre sono stati in precedenza

venerdì, 25 luglio 2025, 14:44

Dopo Coletta anche Elia Visconti si trasferisce al San Marino per il quale ha firmato un contratto per due anni. Il centrocampista aveva collezionato ben 139 presenze in campionato con la Lucchese