L'ex rossonero Melgrati a un passo dall'Inter B

venerdì, 18 luglio 2025, 14:29

di gianluca andreuccetti

Dopo l'ottima parentesi di Lucca, il futuro Riccardo Melgrati potrebbe essere ancora in Serie C. Come riporta Gianlucadimarzio.com, il portiere è vicino a vestire la maglia dell'Inter B. Un innesto di esperienza per il club nerazzurro, nell'ottica di costruire una rosa che bilanci la linea verde con profili già rodati nella categoria.

Arrivato alla Lucchese negli ultimi giorni dello scorso mercato invernale, Melgrati ha ricoperto un ruolo rilevante nella salvezza sul campo della Pantera. Il classe 1994 ha collezionato 15 presenze mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni, contro Milan B, Campobasso, Vis Pesaro e nella sfida di ritorno dei playout contro il Sestri Levante. Per Melgrati si tratterebbe di un ritorno, in quanto ha già vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2011-12, disputando il campionato Primavera.