Lucchese, i primi nomi in organigramma

martedì, 22 luglio 2025, 08:22

La Lucchese Calcio di Matteo Brunori ha depositato presso la Figc di Roma, in via Allegri, la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza. Ora la parola passerà al campo con la costruzione della squadra e prima ancora alla costruzione della nuova società, il cui direttore generale dovrebbe essere...

lunedì, 21 luglio 2025, 13:07

Lucchese Calcio ssdrl: ecco la ragione sociale del nuovo club rossonero che è stato iscritto in Camera di Commercio il 16 luglio scorso. La forma giuridica scelta, quella della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, consente di coniugare l’attività sportiva con una gestione aziendale a carattere imprenditoriale

sabato, 19 luglio 2025, 09:15

Mentre l'iscrizione potrebbe essere depositata già nella giornata di lunedì nella sede della Figc a Roma, la volontà della nuova società sarebbe quella di riuscire a inserire Massimo Morgia come consulente tecnico ma anche come ruolo di collante tra la prima squadra e la Juniores

venerdì, 18 luglio 2025, 19:36

Per la prima volta dopo aver vinto il bando, parla l'imprenditore romano: "In questi giorni stiamo lavorando serratamente senza un attimo di respiro per concludere tutto l'iter burocratico per l'iscrizione della squadra entro il 23 luglio.