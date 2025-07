Lucchese, contatti con Morgia

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 18 luglio 2025, 19:36

Per la prima volta dopo aver vinto il bando, parla l'imprenditore romano: "In questi giorni stiamo lavorando serratamente senza un attimo di respiro per concludere tutto l'iter burocratico per l'iscrizione della squadra entro il 23 luglio.

venerdì, 18 luglio 2025, 14:29

Dopo Lucca, il futuro Riccardo Melgrati potrebbe essere ancora in Serie C. Come riporta Gianlucadimarzio.com, il portiere è vicino a vestire la maglia dell'Inter B. Un innesto di esperienza per il club nerazzurro, nell'ottica di costruire una rosa che bilanci la linea verde con profili già rodati nella categoria.

venerdì, 18 luglio 2025, 08:44

Non è stata ancora resa nota la data ufficiale della presentazione della nuova società che potrebbe essere intorno alla metà della prossima settimana, una volta conclusa l'iscrizione. Già oggi però alcuni rappresentanti della Make Holding saranno al Porta Elisa per verificare le condizioni del terreno di gioco e non solo

giovedì, 17 luglio 2025, 09:02

Dopo l'assegnazione del titolo alla Make Holding di Matteo Brunori da parte del Comune, la lancetta del tempo scorre inesorabilmente. E se non ci sono notizie di conferenze stampa fissate dalla nuova proprietà, le operazioni per arrivare alla costituzione della nuova compagine sarebbero in pieno sviluppo