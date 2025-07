Porta Elisa News



Lucchese verso il ritiro di Montecatini

lunedì, 28 luglio 2025, 08:31

In casa rossonera inizia un'altra settimana decisamente importante: da Roma si attende la formalizzazione per l'iscrizione fuori numero al campionato di Eccellenza ed anche per questo la società al momento non ha ancora comunicato nulla di ufficiale circa il ritiro e l'arrivo dei primi giocatori, ma sotto traccia il lavoro di mister Pirozzi e del dg Gianni va avanti.

L'organico sta formandosi giorno dopo giorno e per quanto il suo completamente richieda ancora tempo, per il 3 agosto, giorno fissato per il raduno di Montecatini, la Lucchese dovrebbe avere a disposizione già un buon numero di giocatori. Quanto al ritiro, le indiscrezioni parlano che potrebbe tenersi in una struttura di Montecatini Alto dove nelle scorse settimane ha avuto luogo il ritiro del Livorno. Quello che è certo è che durerà oltre 20 giorni, anche per dare modo al Comune di Lucca di risolvere il nodo del campo di Saltocchio. Come noto, la struttura ormai da tanti anni, è in concessione alla Academy Lucchese e non era dunque nella diretta pertinenza della fallita Lucchese 1905. Servirà dunque una risoluzione della convenzione con questa società che vede comunque al suo interno personaggi legati al Gruppo Bulgarella.