Mercato, i primi nomi in arrivo

mercoledì, 30 luglio 2025, 07:51

di gianluca andreuccetti

La Lucchese prosegue con la pianificazione del prossimo campionato d'Eccellenza A cinque giorni dal ritiro che sancirà l'inizio della stagione 2025-26, a tenere banco è il calciomercato, con il dg Gianni a lavoro per regalare a mister Pirozzi una rosa che possa ambire al salto di categoria.

Il primo tassello potrebbe essere in attacco, con la Pantera che nelle ultime ore ha chiuso per l'arrivo di Mattia Caggianese. Classe 1996, negli ultimi due anni ha vinto il campionato d'Eccellenza prima nel 2024 con il Tuttocuoio e poi pochi mesi fa con lo Scandicci. Da un punto di vista tattico, Caggianese può essere impiegato sia come esterno offensivo (a destra o a sinistra) che come prima punta.

In difesa, la Lucchese ha definito l'arrivo di Salvatore Santeramo. Classe 1995, il centrale ha già vestito la casacca rossonera nella stagione 2014-15, mettendo a referto 15 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, in carriera può vantare più di 100 presenze in Serie D, vestendo le maglie tra le altre di Scandicci, Fezzanese e Este. Nell'ultima stagione, Santeramo ha collezionato 30 presenze condite da 1 rete con la Sangiovannese, tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Sempre per quanto riguarda il pacchetto arretrato, possibile ritorno in rossonero per Marcos Espeche. L'ex capitano della Lucchese ha espresso la volontà di chiudere la propria carriera con la Pantera e pochi giorni fa, il difensore argentino avrebbe incontrato il tecnico Pirozzi e il dg Andrea Gianni. Entro la fine della settimana, capiremo se il suo ritorno si concretizzerà o meno. Protagonista del doppio salto dall'Eccellenza alla Serie C, Espeche ha militato nella Lucchese dal 2011 al 2018.