Porta Elisa News



Pardini: "Si riparte e non da zero"

giovedì, 24 luglio 2025, 16:03

In sala stampa del Porta Elisa anche il sindaco Mario Pardini e il vice sindaco Fabio Barsanti per salutare la nuova società. Il sindaco ha ripercorso gli ultimi avvenimenti: “L'amministrazione non avrebbe mancato questo appuntamento, siamo qua perché ci siamo sempre stati e sempre ci saremo per la Lucchese. Ringraziamo la nuova proprietà e gli auguriamo il nostro in bocca al lupo. In città c'è tanta delusione, ma ora si riparte e non da zero, perché c'è una concretezza vedendo i nomi che compongono questa società. La Lucchese è un patrimonio della città e il nostro compito è tutelarla”.

Barsanti ha fatto il punto anche sugli impianti e sui fari del Porta Elisa: “Tutto questo avviene in un momento storico particolare con l'epilogo burrascoso dello scorso anno. Abbiamo voluto fare questo percorso per ricostruire il calcio attraverso un bando e una commissione altamente qualificata. In questa città non si è programmato da troppo tempo e con l'obiettivo di arrivare in certe categorie. L'amministrazione ci sarà e siamo a disposizione, quello che chiediamo alla nuova società sono i fatti. L'Eccellenza è un dramma sportivo, ma se lavoriamo bene si può ribaltare questa visuale, pensando che si può programmare. Possiamo dare concretezza noi abbiamo la nostra visione, la nuova società avrà la sua e ci confronteremo. C'è tutto da costruire e da programmare: c'è tanto da lavorare, ci metteremo subito al tavolo. Lo stato delle cose del campo di Saltocchio? C'è un problema legato alla Lucchese Academy con persone legate alla vecchia società, stiamo lavorando in modo spedito per avere tutti quelli gli atti che sono coinvolti su quel campo, a partire dal Coni, per avere prima possibile la disponibilità del campo per la nuova società. Quanto alle torri faro, non essendoci l'emergenza della serie C, in quel caso avremmo dovuto fare per forza i lavori immediatamente, stiamo per depositare il progetto esecutivo entro fine luglio, poi gara con procedura negoziata. A fine settembre inizio ottobre partirà il cantiere, tenendo conto che i fari non servono in Eccellenza: sarà un intervento compatibile con il regolare svolgimento”.

”.