Il 29 aprile la sfida con la Rondinella per la Supercoppa

Porta Elisa News
lunedì, 13 aprile 2026, 18:37
Il campionato dei rossoneri non si chiuderà il 26 aprile con l'ultima di campionato, ma avrà una appendice: è stata ufficializzata la Supercoppa di Eccellenza grazie all’Almanacco del Calcio Toscano che ha proposto ai vertici del calcio regionale la gara tra le due vincenti dei gironi toscani. La Supercoppa Almanacco del Calcio si disputerà mercoledì 29 aprile, alle ore 20,45, allo stadio “Germano Bellucci” di Agliana e vedrà di fronte i rossoneri e la Rondinella Marzocco che proprio ieri ha centrato la promozione matematica.
"Dopo 7 anni, quindi, – si legge in una nota dell'Almanacco del Calcio Toscano – torna a giocarsi la sfida che mette in palio il titolo della miglior squadra della Categoria Regina della nostra regione: l’ultima sfida fu giocata nel 2019 fra Grassina e Grosseto (con la vittoria dei fiorentini al “Bozzi” delle Due Strade di Firenze), poi il Covid stoppò, fra le tante cose, anche questa manifestazione.Adesso, su iniziativa dell’Almanacco del Calcio Toscano e in piena collaborazione con il Comitato Regionale Toscano, il presidente Paolo Mangini torna a proporre questa affascinante sfida che si giocherà alle 20.45 in notturna ad Agliana. Davanti agli occhi di tutta la Toscana le vincenti dei due gironi (già sicure della promozione in serie D) scenderanno in campo per decidere chi è la squadra più forte dell’Eccellenza toscana 2025/26: la partita verrà trasmessa in diretta televisiva da TeleRegioneToscana sul canale 78 del digitale terrestre in tutto il territorio regionale, con la telecronaca a cura dell’Almanacco del Calcio Toscano. Un appuntamento da non perdere per i tifosi delle due squadre, ma anche per tutti gli appassionati e addetti ai lavori, grazie all’opera dell’Almanacco del Calcio Toscano e soprattutto del Comitato Regionale Toscana, sempre più all’avanguardia nella organizzazione e valorizzazione del calcio dilettanti toscano.
lunedì, 13 aprile 2026, 15:03
La promozione in Serie D dei rossoneri viene salutata da tanti complimenti che arrivano dalle società del territorio e non solo. Tra i primi, il BCL, la società lucchese di basket maschile, ma le congratulazioni arrivano anche dalla Virtus Lucca e da tante società calcistiche. Bellissimo il commento del Montespertoli
domenica, 12 aprile 2026, 19:23
Pardini: "Complimenti alla società, al mister, alla squadra, a tutti i collaboratori e ai tifosi rossoneri che hanno tenuto sempre vivo l’amore per questa maglia. Che possa essere l’inizio di un percorso sempre più ambizioso. Avanti con i progetti per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture sportive"
domenica, 12 aprile 2026, 18:26
L'esterno si procura il rigore e segna il raddoppio, ma che giocate da Fedato, Piazze lotta come al solito come un leone, ma sono tutti i rossoneri a metterci l'anima per percorrere gli ultimi metri che separavano la Lucchese dalla promozione: le pagelle di Gazzetta
domenica, 12 aprile 2026, 17:36
Il tecnico commosso: "Sono contento, avevo un sogno, ripartire dalle macerie e riportare la Lucchese in un'altra categoria. I cori per me? Una cosa bella, la curva ha apprezzato il mio lavoro. Ecco a chi dedico la promozione"