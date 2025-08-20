Porta Elisa News



A Prato l'ultima amichevole

venerdì, 22 agosto 2025, 16:16

di gianluca andreuccetti

A poco più di una settimana dal primo impegno ufficiale, in casa Lucchese è a lavoro in vista dell'amichevole di domani pomeriggio contro il Prato, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Si alza notevolmente l'asticella rispetto alle ultime uscite, con i rossoneri (al loro ultimo giorno di ritiro a Montecatini) che si troveranno di fronte un avversario di una categoria superiore.

Un'occasione per mettere altri minuti nelle gambe, vedere all'opera anche i giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio e di comprendere meglio i limiti su cui lavorare in vista della sfida di Coppa Italia contro la Larcianese. L'amichevole si disputerà allo stadio "Lungobisenzio" di Prato, con ingresso gratuito. Il fischio d'inizio invece è fissato per le ore 17.

Sfogliando l'album dei ricordi, l'ultimo confronto tra Prato e Lucchese risale al 3 novembre 2019, gara valida per l'11 giornata del girone A di Serie D. I rossoneri, appena ripartiti dopo il terzo fallimento, si imposero in trasferta per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Michel Cruciani. Una vittoria sofferta ma che nell'arco della stagione si è rivelata cruciale nella conquista della promozione in Serie C.