A Prato l'ultima amichevole

Porta Elisa News
venerdì, 22 agosto 2025, 16:16
di gianluca andreuccetti
A poco più di una settimana dal primo impegno ufficiale, in casa Lucchese è a lavoro in vista dell'amichevole di domani pomeriggio contro il Prato, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Si alza notevolmente l'asticella rispetto alle ultime uscite, con i rossoneri (al loro ultimo giorno di ritiro a Montecatini) che si troveranno di fronte un avversario di una categoria superiore.
Un'occasione per mettere altri minuti nelle gambe, vedere all'opera anche i giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio e di comprendere meglio i limiti su cui lavorare in vista della sfida di Coppa Italia contro la Larcianese. L'amichevole si disputerà allo stadio "Lungobisenzio" di Prato, con ingresso gratuito. Il fischio d'inizio invece è fissato per le ore 17.
Sfogliando l'album dei ricordi, l'ultimo confronto tra Prato e Lucchese risale al 3 novembre 2019, gara valida per l'11 giornata del girone A di Serie D. I rossoneri, appena ripartiti dopo il terzo fallimento, si imposero in trasferta per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Michel Cruciani. Una vittoria sofferta ma che nell'arco della stagione si è rivelata cruciale nella conquista della promozione in Serie C.
giovedì, 21 agosto 2025, 19:04
C'è grande curiosità attorno al possibile rendimento delle principali avversari della Lucchese, protagoniste quest'estate di un mercato di livello, a partire dal Viareggio, indicata da molti come una delle favorite per il salto di categoria. Ma occhio anche alla Massese
mercoledì, 20 agosto 2025, 19:46
Il difensore, al termine della gara contro il Capannori, traccia un bilancio del ritiro di Montecatini Alto che ormai è alle ultime battute: "C'era bisogno di un ritiro lungo per conoscerci, visto che la squadra era tutta nuova, ora c'è maggiore consapevolezza di aver iniziato un percorso come gruppo"
mercoledì, 20 agosto 2025, 18:49
La Lucchese supera sia pure di misura e sotto una pioggia battente il Città di Capannori: finisce 2-1 con una rete decisiva di Galotti sul fine di gara. Nel primo tempo in gol anche Palma
mercoledì, 20 agosto 2025, 17:26
Un volto molto conosciuto dagli sportivi rossoneri torna a far parte dello staff: Stefano Fracassi è il nuovo vice allenatore della Lucchese. Ha fatto la sua prima uscita in panchina nella gara amichevole di oggi pomeriggio contro il Città di Capannori in attesa della ufficializzazione della società