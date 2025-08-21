Bartolotta: "Volevo fare gol a tutti i costi"

Porta Elisa News
sabato, 23 agosto 2025, 19:12
Aveva colpito a una manciata di secondi dal termine, ma non è bastato. Bartolotta, l'autore del gol rossonero, è comunque soddisfatto della prestazione sua e di tutta la squadra: "Le chiamano amichevoli ma si vuole sempre vincere, normale si faccia il possibile per farlo comprese le entrate dure. Nessuno vuole perdere. Oggi giocavamo con una squadra di categoria superiore, ma si sa che in questo momento".
"Normale che ci dispiace per il pari, ma accettiamo ovviamente il risultato. Volevo segnare e come ho visto il mio compagno e mi sono buttato sulla palla. Dal ritiro mi porto una bellissima esperienza positiva con un gruppo di ragazzi in gamba, ma la strada è ancora lunga”.
sabato, 23 agosto 2025, 19:39
Il tecnico rossonero: "E' una squadra che non molla, che corre, che non ha paura, ma dobbiamo fare ancora tanto. Peccato per il gol all'ultimo secondo ma non ci siamo posizionati nel mondo giusto, il rigore non c'era per me.
sabato, 23 agosto 2025, 19:08
I rossoneri concludono imbattuti la serie di gare amichevoli: contro i lanieri finisce 1-1. Vantaggio di Bartollata con i lanieri che pareggiano a tempi scaduto dopo aver sbagliato un rigore. Sprazzi di buon gioco e tanta grinta
venerdì, 22 agosto 2025, 16:16
Sarà un'altra occasione per mettere minuti nelle gambe e vedere all'opera anche i giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio in vista della sfida di Coppa Italia contro la Larcianese. Si giocherà sabato allo stadio "Lungobisenzio" di Prato, con ingresso gratuito.
giovedì, 21 agosto 2025, 19:04
C'è grande curiosità attorno al possibile rendimento delle principali avversari della Lucchese, protagoniste quest'estate di un mercato di livello, a partire dal Viareggio, indicata da molti come una delle favorite per il salto di categoria. Ma occhio anche alla Massese