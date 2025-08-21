Porta Elisa News



Bartolotta: "Volevo fare gol a tutti i costi"

sabato, 23 agosto 2025, 19:12

Aveva colpito a una manciata di secondi dal termine, ma non è bastato. Bartolotta, l'autore del gol rossonero, è comunque soddisfatto della prestazione sua e di tutta la squadra: "Le chiamano amichevoli ma si vuole sempre vincere, normale si faccia il possibile per farlo comprese le entrate dure. Nessuno vuole perdere. Oggi giocavamo con una squadra di categoria superiore, ma si sa che in questo momento".

"Normale che ci dispiace per il pari, ma accettiamo ovviamente il risultato. Volevo segnare e come ho visto il mio compagno e mi sono buttato sulla palla. Dal ritiro mi porto una bellissima esperienza positiva con un gruppo di ragazzi in gamba, ma la strada è ancora lunga”.