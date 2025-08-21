Banca di Pescia

panda estivo 2024

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Bartolotta: "Volevo fare gol a tutti i costi"

sabato, 23 agosto 2025, 19:12

Aveva colpito a una manciata di secondi dal termine, ma non è bastato. Bartolotta, l'autore del gol rossonero, è comunque soddisfatto della prestazione sua e di tutta la squadra: "Le chiamano amichevoli ma si vuole sempre vincere, normale si faccia il possibile per farlo comprese le entrate dure. Nessuno vuole perdere. Oggi giocavamo con una squadra di categoria superiore, ma si sa che in questo momento".

"Normale che ci dispiace per il pari, ma accettiamo ovviamente il risultato. Volevo segnare e come ho visto il mio compagno e mi sono buttato sulla palla. Dal ritiro mi porto una bellissima esperienza positiva con un gruppo di ragazzi in gamba, ma la strada è ancora lunga”.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2024

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 23 agosto 2025, 19:39

Mister Pirozzi: "Dobbiamo migliorare ma l'atteggiamento è quello giusto"

Il tecnico rossonero: "E' una squadra che non molla, che corre, che non ha paura, ma dobbiamo fare ancora tanto. Peccato per il gol all'ultimo secondo ma non ci siamo posizionati nel mondo giusto, il rigore non c'era per me.

sabato, 23 agosto 2025, 19:08

Pari e bella gara con il Prato

I rossoneri concludono imbattuti la serie di gare amichevoli: contro i lanieri finisce 1-1. Vantaggio di Bartollata con i lanieri che pareggiano a tempi scaduto dopo aver sbagliato un rigore. Sprazzi di buon gioco e tanta grinta

ESSECIstampa

venerdì, 22 agosto 2025, 16:16

A Prato l'ultima amichevole

Sarà un'altra occasione per mettere minuti nelle gambe e vedere all'opera anche i giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio in vista della sfida di Coppa Italia contro la Larcianese. Si giocherà sabato allo stadio "Lungobisenzio" di Prato, con ingresso gratuito.

giovedì, 21 agosto 2025, 19:04

Lucchese, ecco le avversarie da tenere d'occhio

C'è grande curiosità attorno al possibile rendimento delle principali avversari della Lucchese, protagoniste quest'estate di un mercato di livello, a partire dal Viareggio, indicata da molti come una delle favorite per il salto di categoria. Ma occhio anche alla Massese

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px