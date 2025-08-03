Brunori nel ritiro dei rossoneri

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 5 agosto 2025, 19:50

Fissati gli orari delle prime tre amichevoli dei rossoneri che si terranno tutte sul campo di Nievole dove la Lucchese sta tenendo la sua preparazione estiva. SI comincerà con il Legnano sabato prossimo, 9 agosto, alle ore 15,30.

lunedì, 4 agosto 2025, 18:20

Durante la mattina oltre al lavoro fisico, la squadra si è concentrata sulla fase difensiva, nel pomeriggio, invece, oltre a una partitella, spazio alla tattica, in attesa dell'arrivo dei due attaccanti previsto per domani. Per il momento, tutto bene da un punto di vista fisico

lunedì, 4 agosto 2025, 09:22

Per il momento, sono 22, ma qualcuno è probabilmente destinato ad andarsene, altri ad arrivare: i convocati della Lucchese nel ritiro di Montecatini Alto non sono ancora tutti tesserati, movimenti sono ancora possibili come ha confermato il direttore generale Gianni che ha parlato di rosa pronta all'85 per cento.

domenica, 3 agosto 2025, 21:05

Il tecnico al termine della prima giornata di ritiro: "Dobbiamo ringraziare in primis la società e il direttore generale, io e i ragazzi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della fiducia che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti dei ragazzi, ma è la Lucchese è ripartita è merito loro.