Porta Elisa News



Chi sono i giocatori rossoneri presenti nel ritiro

lunedì, 4 agosto 2025, 09:22

Per il momento, sono 22, ma qualcuno è probabilmente destinato ad andarsene, altri ad arrivare: i convocati della Lucchese nel ritiro di Montecatini Alto non sono ancora tutti tesserati, movimenti sono ancora possibili come ha confermato il direttore generale Gianni che ha parlato di rosa pronta all'85 per cento. Ecco chi sono coloro che sono saliti nel ritiro. Il probabile numero uno è Alberto Milan, classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del Cittadella per poi arrivare a quelle della Roma e del Torino. Nella sua carriera, anche Luparense, Gelbison e lo scorso anno il Brindisi. L'altro portiere è Filippo Rossi, classe 2004 proveniente dal Licata.

In difesa, ecco il primo ex: Salvatore Santeramo, in rossonero nel 2014-2015, all'epoca con mister Pagliuca quando ha giocato 12 gare. Da allora, un lungo peregrinare: Bari, Viterbese, Montecatini, Cavese, Nocerina, Matelica, Tau, Bastia, Vigasio, Ghivizzano, Este, Scandicci, Fezzanese, Sangiovannese. Sempre nel reparto difensivo, Francesco Venanzi, classe 2007, un passato nelle giovanili di Arezzo, San Miniato, Salernitana, Montevarchi, Pianese. Stesso anno di nascita anche per Maikol Xeka e Mirko Pezzotta, non presenti nei data base dei calciatori di Transfermarkt. Così come non conosciute sono le precedenti esperienze di Salvatore Bertolo. Noto invece Niccolò Pupeschi, esperto difensore classe 1991 che viene dallo Zenith Prato, dopo aver indossato le maglie di Aglianese, Correggese, Rimini, Matelica, Milano City, L'Aquila, Gavorrano, Montemurlo, Lecco, Perugia e Foligno. Emanuele Maffei, classe 2003, viene dal Seravezza Pozzi, in precedenza era al San Donato Tavarnelle. Luca Lorenzini, classe 2004, è reduce da una esperienza nel Tuttocuoio. In precedenza, Orvietana, Trestina, Arezzo e giovanili del Perugia. Infine, Giacomo Mancini, classe 2004 proviene dal Giugliano, prima ha giocato nel Foligno, San Marzano e nelle giovanili di Roma e Ternana.

Veniamo al centrocampo: Diego Poli, doppia cittadinanza italiana e brasiliana classe 1996, proviene dalla Reggio Ravagnese. Cristian Macrì, classe 2003, arriva invece dal Francavilla e vanta esperienze nel settore giovanile del Lecce. C'è poi il giovane classe 2006 Nicola Palma che arriva dal Giulianova e in precedenza è stato nel Casarano e nelle giovanili del Lecce e del Brindisi. Edoardo Morisi (classe 20026) è invece proveniente dal settore giovanile rossonero: era con la Primavera nello scorso campionato. Cristopher Russo, classe 2005, doppia cittadinanza italiana e argentina, ha militato nel Tuttocuoio e in precedenza nelle giovanili del Parma.

In attacco, ecco Mattia Caggianese, classe 1996: la sua lunga carriera è passata da Scandicci, Viareggio, Tuttocuoio, Figline, Zenith Prato, Aglianese, Poggibonsi, Lastrigiana, Seano. Alessio Bartolotta, classe 2000, parte dalle giovanili della Roma per poi giocare in quelle della Salernita, poi a Rieti, Messina, Trastevere, Seregno, Ostiamare e Anzio. Cheikh Diouf, classe 2002 africano del Senegal, vanta esperienze in Lettonia. Ahmad Riad è invece un altro prodotto delle giovanili della Lucchese, dove il classe 2006 ha lungamente meritato mettendosi più volte in mostra. Come punte centrali, l'esperto Facundo Piazza, uruguaiano e italiano classe 1999, il bomber del Vastogirardi promosso in D, e Ramon Galotti, classe 2003.