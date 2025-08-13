Porta Elisa News



Coppa Italia di Eccellenza, ecco tutte le date

lunedì, 18 agosto 2025, 11:49

Il via ufficiale sarà il 31 agosto con la partita di Coppa Italia toscana la cui vincente avrà diritto a partecipare alla Coppa Italia di Eccellenza fase nazionale. In caso di passaggio del primo turno, per i rossoneri, inseriti in un girone a tre con Larcianese e San Giuliano, ci sarà la vincente tra Pro Livorno e Perignano e poi eventualmente nei quarti, una tra Massese, Viareggio, Castelnuovo e Real Forte.

Per il triangolare nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta (sarebbe la Lucchese); nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Ecco invece le date degli incontri della fase regionale, quella nazionale scatterà nei primi mesi del 2026: primo turno: 31 agosto, 7 settembre e 17 settembre (per i triangolari come quelli in cui è coinvolta la Lucchese). Dall'ottavo di finale in poi che sarà il primo ottobre si disputeranno gare secche, il quarto il 12 novembre, la semifinale il 26 novembre, la finale regionale il 17 dicembre. Dunque serviranno quattro turni prima di arrivare alla eventuale finale che ammette alla fase nazionale.