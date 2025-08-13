Banca di Pescia

panda estivo 2024

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Coppa Italia di Eccellenza, ecco tutte le date

lunedì, 18 agosto 2025, 11:49

Il via ufficiale sarà il 31 agosto con la partita di Coppa Italia toscana la cui vincente avrà diritto a partecipare alla Coppa Italia di Eccellenza fase nazionale. In caso di passaggio del primo turno, per i rossoneri, inseriti in un girone a tre con Larcianese e San Giuliano, ci sarà la vincente tra Pro Livorno e Perignano e poi eventualmente nei quarti, una tra Massese, Viareggio, Castelnuovo e Real Forte.

Per il triangolare nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta (sarebbe la Lucchese); nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Ecco invece le date degli incontri della fase regionale, quella nazionale scatterà nei primi mesi del 2026: primo turno: 31 agosto, 7 settembre e 17 settembre (per i triangolari come quelli in cui è coinvolta la Lucchese). Dall'ottavo di finale in poi che sarà il primo ottobre si disputeranno gare secche, il quarto il 12 novembre, la semifinale il 26 novembre, la finale regionale il 17 dicembre. Dunque serviranno quattro turni prima di arrivare alla eventuale finale che ammette alla fase nazionale. 

 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2024

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 16 agosto 2025, 15:55

Lucchese, ancora due allenamenti congiunti prima della Coppa

I rossoneri avranno ancora due allenamenti congiunti prima di cominciare ufficialmente la stagione 2024-2025: si inizia mercoledì 20 agosto alle ore 17 a Nievole dove la Lucchese affronterà l’U.S. Città di Capannori, poi sabato 23 in casa del Prato

venerdì, 15 agosto 2025, 17:50

Torna il derby con il Viareggio

L'ultimo confronto tra la Pantera e il Viareggio risale al 18 aprile del 2011. Quel giorno al Porta Elisa va in scena la 30^giornata del campionato di Serie C, con il match che terminò sullo 0-0.

ESSECIstampa

giovedì, 14 agosto 2025, 08:46

Magnaghi approda al Campobasso

Dopo due stagioni con i rossoneri, l'attaccante complessivamente autore di 16 gol, firma per i molisani che hanno tutte le carte in regola per essere una delle mine vaganti del torneo di Serie C

mercoledì, 13 agosto 2025, 19:00

Test amichevole Lucchese-Carrarese Primavera 6-1

Buona sgambata per i rossoneri di mister Pirozzi nel secondo test di allenamento contro la formazione Primavera della Carrarese. Test sospeso al 77’ per un infortunio a un giocatore ospite

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px