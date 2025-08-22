Banca di Pescia

panda estivo 2024

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Fa l'esordio la seconda maglia

domenica, 24 agosto 2025, 15:27

C'è molta tradizione e un pizzico di futuro nella nuova seconda maglia rossonera che ha fatto il suo esordio nell'ultima amichevole di Prato. La Lucchese torna infatti al colore bianco, che ha caratterizzato tantissime divise del passato, ma un bianco arricchito da una striscia rossa e nera verticale e irregolare che è la vera novità della stagione e movimenta in modo originale la casacca, una striscia che compare anche sul retro, sotto il numero di maglia. 

Kappa e Studio Sport di Lucca hanno scelto un modello in tessuto interlock e mesh girocollo e con i classici Omini sulle spalle, sul petto e sui calzoncini in colore oro che impreziosiscono la divisa che, finalmente, ha di nuovo il classico stemma a cui sono affezionati tutti i tifosi dopo la pessima parentesi dello scorso anno quando fu imposto uno discusso stemma rivisitato e corretto. Le prime reazioni sui social alla nuova maglia bianca sono decisamente positive: in molti si sono espressi favorevolmente per l'eleganza ma anche quel che di originalità che non guasta. Ora c'è attesa per la prima maglia, quella rossonera, che dovrebbe essere utilizzata con l'inizio del campionato.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2024

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 23 agosto 2025, 19:39

Mister Pirozzi: "Dobbiamo migliorare ma l'atteggiamento è quello giusto"

Il tecnico rossonero: "E' una squadra che non molla, che corre, che non ha paura, ma dobbiamo fare ancora tanto. Peccato per il gol all'ultimo secondo ma non ci siamo posizionati nel mondo giusto, il rigore non c'era per me.

sabato, 23 agosto 2025, 19:12

Bartolotta: "Volevo fare gol a tutti i costi"

L'autore del gol del momentaneo vantaggio: "Normale che ci dispiace per il pari, ma accettiamo ovviamente il risultato. Volevo segnare e come ho visto il mio compagno e mi sono buttato sulla palla. Dal ritiro mi porto una bellissima esperienza positiva con un gruppo di ragazzi in gamba, ma la...

ESSECIstampa

sabato, 23 agosto 2025, 19:08

Pari e bella gara con il Prato

I rossoneri concludono imbattuti la serie di gare amichevoli: contro i lanieri finisce 1-1. Vantaggio di Bartollata con i lanieri che pareggiano a tempi scaduto dopo aver sbagliato un rigore. Sprazzi di buon gioco e tanta grinta

venerdì, 22 agosto 2025, 16:16

A Prato l'ultima amichevole

Sarà un'altra occasione per mettere minuti nelle gambe e vedere all'opera anche i giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio in vista della sfida di Coppa Italia contro la Larcianese. Si giocherà sabato allo stadio "Lungobisenzio" di Prato, con ingresso gratuito.

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px