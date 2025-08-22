Porta Elisa News



Fa l'esordio la seconda maglia

domenica, 24 agosto 2025, 15:27

C'è molta tradizione e un pizzico di futuro nella nuova seconda maglia rossonera che ha fatto il suo esordio nell'ultima amichevole di Prato. La Lucchese torna infatti al colore bianco, che ha caratterizzato tantissime divise del passato, ma un bianco arricchito da una striscia rossa e nera verticale e irregolare che è la vera novità della stagione e movimenta in modo originale la casacca, una striscia che compare anche sul retro, sotto il numero di maglia.

Kappa e Studio Sport di Lucca hanno scelto un modello in tessuto interlock e mesh girocollo e con i classici Omini sulle spalle, sul petto e sui calzoncini in colore oro che impreziosiscono la divisa che, finalmente, ha di nuovo il classico stemma a cui sono affezionati tutti i tifosi dopo la pessima parentesi dello scorso anno quando fu imposto uno discusso stemma rivisitato e corretto. Le prime reazioni sui social alla nuova maglia bianca sono decisamente positive: in molti si sono espressi favorevolmente per l'eleganza ma anche quel che di originalità che non guasta. Ora c'è attesa per la prima maglia, quella rossonera, che dovrebbe essere utilizzata con l'inizio del campionato.