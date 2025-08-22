Fa l'esordio la seconda maglia

Porta Elisa News
domenica, 24 agosto 2025, 15:27
C'è molta tradizione e un pizzico di futuro nella nuova seconda maglia rossonera che ha fatto il suo esordio nell'ultima amichevole di Prato. La Lucchese torna infatti al colore bianco, che ha caratterizzato tantissime divise del passato, ma un bianco arricchito da una striscia rossa e nera verticale e irregolare che è la vera novità della stagione e movimenta in modo originale la casacca, una striscia che compare anche sul retro, sotto il numero di maglia.
Kappa e Studio Sport di Lucca hanno scelto un modello in tessuto interlock e mesh girocollo e con i classici Omini sulle spalle, sul petto e sui calzoncini in colore oro che impreziosiscono la divisa che, finalmente, ha di nuovo il classico stemma a cui sono affezionati tutti i tifosi dopo la pessima parentesi dello scorso anno quando fu imposto uno discusso stemma rivisitato e corretto. Le prime reazioni sui social alla nuova maglia bianca sono decisamente positive: in molti si sono espressi favorevolmente per l'eleganza ma anche quel che di originalità che non guasta. Ora c'è attesa per la prima maglia, quella rossonera, che dovrebbe essere utilizzata con l'inizio del campionato.
sabato, 23 agosto 2025, 19:39
Il tecnico rossonero: "E' una squadra che non molla, che corre, che non ha paura, ma dobbiamo fare ancora tanto. Peccato per il gol all'ultimo secondo ma non ci siamo posizionati nel mondo giusto, il rigore non c'era per me.
sabato, 23 agosto 2025, 19:12
L'autore del gol del momentaneo vantaggio: "Normale che ci dispiace per il pari, ma accettiamo ovviamente il risultato. Volevo segnare e come ho visto il mio compagno e mi sono buttato sulla palla. Dal ritiro mi porto una bellissima esperienza positiva con un gruppo di ragazzi in gamba, ma la...
sabato, 23 agosto 2025, 19:08
I rossoneri concludono imbattuti la serie di gare amichevoli: contro i lanieri finisce 1-1. Vantaggio di Bartollata con i lanieri che pareggiano a tempi scaduto dopo aver sbagliato un rigore. Sprazzi di buon gioco e tanta grinta
venerdì, 22 agosto 2025, 16:16
Sarà un'altra occasione per mettere minuti nelle gambe e vedere all'opera anche i giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio in vista della sfida di Coppa Italia contro la Larcianese. Si giocherà sabato allo stadio "Lungobisenzio" di Prato, con ingresso gratuito.