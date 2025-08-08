Porta Elisa News



Gianni: "Mercato? Sappiamo cosa dobbiamo ancora fare"

sabato, 9 agosto 2025, 18:28

Andrea Gianni, direttore generale della Lucchese, era a Nievole per la prima amichevole dei rossoneri. La prova dei giocatori ha lasciato buone sensazioni: "Sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi: siamo da soli sei giorni in ritiro ma l'approccio è stato quello giusto, poi si dovrà ovviamente lavorare tantissimo, ma mi piace sottolineare come l'impegno e la volontà non siano mancati dal 3 agosto, ovvero da quando ci siamo ritrovati, ad oggi.

"Rinforzi? Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso, dobbiamo dimostrate tutto, a loro va il nostro ringraziamento, anche oggi ci sono stati accanto".