Gianni: "Mercato? Sappiamo cosa dobbiamo ancora fare"

sabato, 9 agosto 2025, 18:28
Andrea Gianni, direttore generale della Lucchese, era a Nievole per la prima amichevole dei rossoneri. La prova dei giocatori ha lasciato buone sensazioni: "Sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi: siamo da soli sei giorni in ritiro ma l'approccio è stato quello giusto, poi si dovrà ovviamente lavorare tantissimo, ma mi piace sottolineare come l'impegno e la volontà non siano mancati dal 3 agosto, ovvero da quando ci siamo ritrovati, ad oggi.
"Rinforzi? Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso, dobbiamo dimostrate tutto, a loro va il nostro ringraziamento, anche oggi ci sono stati accanto".
domenica, 10 agosto 2025, 18:25
Con un gol per tempo, i rossoneri si aggiudicano la prima gara di allenamento della stagione contro i Legnano: vanno a segno Piazze e Russo. Nel primo tempo si intravedono trame e una buona carica agonistica. Oltre cento persone presenti sulle tribune
sabato, 9 agosto 2025, 18:16
Il patron al termine della prima prova dei rossoneri: "Le prossime mosse della società? Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e in poco tempo, i cardini della nuova società ci sono già. Nel frattempo vanno avanti i contatti con l'amministrazione comunale per portare a termine l'adeguamento degli impianti.
sabato, 9 agosto 2025, 18:10
Il tecnico rossonero moderatamente soddisfatto della prima sgambata dei suoi ragazzi contro il Legnano: "L'aspetto fondamentale è che non si è fatto male nessuno e non dimentichiamoci che stiamo parlando di 23 ragazzi da pochissimi giorni insieme. Chiaro che c'è tanto da lavorare"
venerdì, 8 agosto 2025, 18:53
La Lucchese ufficializza quattro giovani calciatori che faranno parte del gruppo della prima squadra per la stagione 2025/26. Nel frattempo in ritiro si aggrega anche Francesco Maggiari, attaccante classe 1998