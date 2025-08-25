Porta Elisa News



La campagna abbonamenti parte bene: 220 tessere in due soli giorni

giovedì, 28 agosto 2025, 08:21

La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna abbonamenti, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Gli abbonamenti sono presso il point dello stadio Porta Elisa, in via dello Stadio 162, dalle ore 15:30 alle 19:30.

"Sotto il claim "Un simbolo di forza", – si legge in una nota della società – che richiama la pantera, storico emblema della Lucchese, la società chiama a raccolta la città e i suoi tifosi per accompagnare la squadra fin dal giorno 1 in questo nuovo cammino e riportare la Lucchese là dove merita. L'abbonamento non è soltanto un titolo di accesso alle partite casalinghe, ma rappresenta un gesto di appartenenza, un legame che unisce la Lucchese alla sua gente".

Ecco il listino prezzi degli abbonamenti 2025/26

Gradinata

Intero: € 140

Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 70

Under 14 / Donne: € 40

Curva Ovest

Intero: € 70

Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 50

Under 14 / Donne: € 35

Tribuna Laterale Est e Ovest