La Lucchese parte con una vittoria

domenica, 10 agosto 2025, 18:25

Non si può nemmeno definire calcio d'agosto, da quando si sono inventati gli allenamenti congiunti per mascherare quelle che una volta erano semplicemente amichevoli precampionato, ma un pizzico di emozione c'è stato. Non poteva non esserci. Dopo l'ennesimo fallimento del maggio scorso per il quale c'è solo da augurarsi vengano accertate tutte le responsabilità, la nuova Lucchese targata Matteo Brunori è scesa per la prima volta in campo a Nievole, sede del ritiro rossonero. Circa un centinaio i tifosi rossoneri che si sono mossi da Lucca per la prima stagionale, una trentina da Legnano. Facce note, un amore che non riesce a scolorirsi nonostante le vicissitudini a ripetizione. Sotto il solleone, anche il patron Brunori che, qualcuno ironizza, è già venuto più volte a Lucca di quanto fatto in due anni dalla precedente proprietà. Maglia rossa per la Lucchese, bianconera per il Legnano, anch'esso in Eccellenza, sia pure lombarda, ma che sta svolgendo la preparazione estiva da queste parti. Mister Pirozzi opta per un 3-5-2 che cambierà nel corso della gara. A rompere gli equilibri, il bomber Piazza, appena arrivato in ritiro che insacca al 33' con un colpo di testa servito da Macrì. Applausi dalla tribuna per una Lucchese che è apparsa già abbastanza compatta e aggressiva.

Secondo tempo con il solito cambio quasi totale degli undici e con la Lucchese subito in gol con Russo che fa centro sfruttando un errato rinvio dei lombardi al 5'. La reazione del Legnano è comunque modesta, le sortite in area rossonera sono occasionali, ma producono una traversa sugli sviluppi di una punizione (in precedenza colpita anche dai rossoneri). Mister Pirozzi richiama comunque i suoi all'ordine più di una volta, perché con il passare dei minuti, inevitabilmente, l'intensità cala. Il risultato, invece, non cambia. E alla fine arriva il coro di incoraggiamento e gli applausi dei tifosi presenti.

Lucchese-Legnano: 2-0

Lucchese: Milan, Santeramo, Pupeschi, Piazze, Caggianese, Bartolotta, Lorenzini, Venanzi, Macrì, Poli, Maggiari. A disp. Rossi, Diouf, Xeka, Galotti, Bertolo, Mancini, Russo, Riad, Palma, Malaspina, Morisi. All. Pirozzi.

Legnano: Priori, Graziano, Trenchev, Cutrignelli, Casagrande, Pellini, Cozzi, Noia, Locarno, De Luca, Sartor. A disp. Quintiero, Sandrini, Della Vedova, Tinazzi, Giani, Cavallotti, Pagani, Castiglioni, Mirigliani, Russo, Zoppi, Corio, Camerlengo, All. Porro.

Reti: 33' pt Piazze, 5' st Russo.