Larcianese nel mirino dei rossoneri

martedì, 26 agosto 2025, 10:33
di gianluca andreuccetti
Dopo due giorni di riposo, riprende oggi pomeriggio la preparazione della Lucchese in vista del 1^turno di Coppa Italia Eccellenza. Archiviata l'amichevole contro il Prato, - dalla quale mister Pirozzi ha potuto trarre molte indicazioni positive – la Pantera adesso è proiettata verso il primo impegno ufficiale della stagione.
Domenica alle ore 17 i rossoneri saranno di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, nelle fasi finali i pistoiesi hanno eliminato Pontremolese e Pietrasanta, salvo poi perdere la finale regionale contro il San Giuliano. Grazie però al ripescaggio, quest'anno i viola prenderanno parte al girone A di Eccellenza, lo stesso della Lucchese.
Durante la preseason, la Larcianese ha svolto un allenamento congiunto con la Sestese, disputando e vincendo le amichevoli contro la Juniores del Ghiviborgo e il Monsummano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa (nella foto us Larcianse). Nativo di Lucca, può vantare un passato da centrocampista vissuto principalmente in Serie C2. Da allenatore, ha maturato esperienze sulle panchine della Berretti della Lucchese (dove ha anche giocato), Sestese e Ghivizzano, tra le altre.
La scelta è stata quella di confermare parte della rosa della passata stagione, puntando anche su diversi giovani provenienti da realtà di categorie superiori, come il classe 2006 Fiore, arrivato dal Prato, l'esterno Ferretti dal Tau Altopascio e il classe 2007 Cardelli, fino allo scorso anno alla Pistoiese.
giovedì, 28 agosto 2025, 08:21
La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
mercoledì, 27 agosto 2025, 16:35
Il Comitato regionale della Figc ha reso noto il calendario della prossima stagione calcistica di Eccellenza. La Lucchese, inserita nel girone A che ha 17 formazioni, farà il suo esordio al Porta Elisa il 14 settembre contro la Cerretese.
lunedì, 25 agosto 2025, 16:33
La Lucchese annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26: aperti tutti i settori dello stadio. Si va dai 200 euro della tribuna ai 70 euro della Curva Ovest, ma ci sono importanti riduzioni per giovani, anziani e donne. Botteghino aperto dal 26 agosto
lunedì, 25 agosto 2025, 14:05
Dovrebbe essere noto tra mercoledì e giovedì prossimo il calendario delle gare per il campionato di Eccellenza, mentre la gara di Coppa Italia di domenica prossima sarà disputata a Monsummano con fischio d'inizio alle ore 17