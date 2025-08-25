Porta Elisa News



Larcianese nel mirino dei rossoneri

martedì, 26 agosto 2025, 10:33

di gianluca andreuccetti

Dopo due giorni di riposo, riprende oggi pomeriggio la preparazione della Lucchese in vista del 1^turno di Coppa Italia Eccellenza. Archiviata l'amichevole contro il Prato, - dalla quale mister Pirozzi ha potuto trarre molte indicazioni positive – la Pantera adesso è proiettata verso il primo impegno ufficiale della stagione.

Domenica alle ore 17 i rossoneri saranno di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, nelle fasi finali i pistoiesi hanno eliminato Pontremolese e Pietrasanta, salvo poi perdere la finale regionale contro il San Giuliano. Grazie però al ripescaggio, quest'anno i viola prenderanno parte al girone A di Eccellenza, lo stesso della Lucchese.

Durante la preseason, la Larcianese ha svolto un allenamento congiunto con la Sestese, disputando e vincendo le amichevoli contro la Juniores del Ghiviborgo e il Monsummano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa (nella foto us Larcianse). Nativo di Lucca, può vantare un passato da centrocampista vissuto principalmente in Serie C2. Da allenatore, ha maturato esperienze sulle panchine della Berretti della Lucchese (dove ha anche giocato), Sestese e Ghivizzano, tra le altre.

La scelta è stata quella di confermare parte della rosa della passata stagione, puntando anche su diversi giovani provenienti da realtà di categorie superiori, come il classe 2006 Fiore, arrivato dal Prato, l'esterno Ferretti dal Tau Altopascio e il classe 2007 Cardelli, fino allo scorso anno alla Pistoiese.