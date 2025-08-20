Porta Elisa News



Lucchese, ecco le avversarie da tenere d'occhio

giovedì, 21 agosto 2025, 19:04

di gianluca andreuccetti

Prosegue il percorso di avvicinamento della Lucchese al primo impegno ufficiale della nuova stagione. L'obiettivo è quello di preparare nel migliore dei modi il match di Coppa Italia contro la Larcianese, fissato per domenica 31 agosto a Monsummano Terme. Vincere permetterebbe alla Pantera di alimentare ulteriormente le speranze di un passaggio del turno.

Come dichiarato da mister Pirozzi dopo l'amichevole contro il Capannori, la rosa della Lucchese è ormai quasi definita. Probabile che la società che possa puntellare la squadra con qualche profilo di categoria, che vada ad aggiungere ulteriore esperienza. C'è grande curiosità attorno al possibile rendimento delle principali competitor della Lucchese, protagoniste quest'estate di un mercato di livello.

Partiamo ad esempio dal Viareggio, indicata da molti come una delle favorite per il salto di categoria. In panchina, la società ha scelto Walter Vangioni, tecnico che nella passata stagione ha raggiunto a sorpresa con il Castelnuovo la finale regionale dei playoff di Eccellenza. I bianconeri hanno rinforzato la propria rosa con profili di categoria superiore: come il difensore Videtta, arrivato dal Prato, il terzino ex Tau Ivani, l'attaccante Pietro Pegollo e dal Siena il centrocampista Elia Galligani, che ha iniziato il suo percorso da calciatore nelle giovanili della Lucchese. Sempre dal Siena, il Viareggio ha prelevato Lorenzo Lollo, centrocampista che nel suo curriculum può vantare più di 200 presenze tra i professionisti, un campionato di Serie B vinto con il Carpi nel 2015 e diverse apparizioni nella massima serie.

Occhio anche alla Massese che ai nastri di partenza è indicata come una delle formazione che potrebbero lottare per le zone alte della classifica. La scelta è stata quella di creare un giusto mix tra giovani ed esperti, confermando anche parte della rosa dello scorso anno. In mezzo al campo a spiccare è stato l'acquisto di Andrea Caponi, protagonista nell'ultimo campionato di Serie D, con 25 presenze e 1 rete con il Grosseto. Il classe 1988 ha militato per diversi anni in Serie C, vestendo tra le altre le maglie di Pontedera, Pisa e Livorno. Oltre a lui, sono arrivati anche i difensori Matteo Zavatto dal Camaiore (con il quale ha vinto l'ultimo campionato di Eccellenza) e il classe 2007 Filippo Biagi, con altri innesti importanti anche a centrocampo e in attacco.