Lucchese in ritiro, le prime immagini

domenica, 3 agosto 2025, 18:37

Primo giorno di ritiro per i rossoneri in quel della Val di Nievole dove è cominciata la preparazione per la ventina di giocatori che al momento sono alloggiati a Montecatini Alto e che pur essendo convocati sono ancora in attesa di essere almeno in parte contrattualizzati. La rosa, per bocca del direttore generale Gianni, è circa all'85 per cento.

Nel primo giorno di lavoro, dopo una introduzione del tecnico Pirozzi è proseguita con una serie di test atletici sul campo anche se il pallone ha fatto comunque capolino. Da domani si inizia il ciclo di allenamenti che si interromperà solo il 14 agosto quando in rossoneri avranno due giorni di riposo prima di tornare sino al 24 del mese nell'hotel di Montecatini Alto. Nel frattempo, già due le amichevoli fissate con il Legnano e con la Primavera della Carrarese il 9 e 13 agosto. Da segnalare la conferma dello sponsor tecnico: sarà il prestigioso marchio Kappa anche nel prossimo campionato. Le divise da allenamento sono in rosso con pantaloncini neri, mentre per lo staff, completo blu.