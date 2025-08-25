Porta Elisa News



Lucchese, in settimana il calendario

lunedì, 25 agosto 2025, 14:05

Dovrebbe essere noto tra mercoledì e giovedì prossimo il calendario delle gare per il campionato di Eccellenza: dunque ancora pochi giorni e i rossoneri che hanno ripreso la preparazione sapranno quale sarà la sequenza delle partite che cominceranno il 14 settembre prossimo. Da notare che il girone è composto da un numero dispari di squadre e dunque ognuna di esse riposerà un turno.

Nel frattempo, manca solo l'ufficializzazione, ma la gara di Coppa Italia tra Larcianese e Lucchese di domenica prossima 31 agosto si disputerà a Monsummano Terme con fischio di inizio fissato per le ore 17. Trattandosi di un girone a tre, sarà una gara secca, la seconda dei rossoneri sarà invece disputata in casa.