Lucchese, in settimana il calendario

Porta Elisa News
lunedì, 25 agosto 2025, 14:05
Dovrebbe essere noto tra mercoledì e giovedì prossimo il calendario delle gare per il campionato di Eccellenza: dunque ancora pochi giorni e i rossoneri che hanno ripreso la preparazione sapranno quale sarà la sequenza delle partite che cominceranno il 14 settembre prossimo. Da notare che il girone è composto da un numero dispari di squadre e dunque ognuna di esse riposerà un turno.
Nel frattempo, manca solo l'ufficializzazione, ma la gara di Coppa Italia tra Larcianese e Lucchese di domenica prossima 31 agosto si disputerà a Monsummano Terme con fischio di inizio fissato per le ore 17. Trattandosi di un girone a tre, sarà una gara secca, la seconda dei rossoneri sarà invece disputata in casa.
giovedì, 28 agosto 2025, 08:21
La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
mercoledì, 27 agosto 2025, 16:35
Il Comitato regionale della Figc ha reso noto il calendario della prossima stagione calcistica di Eccellenza. La Lucchese, inserita nel girone A che ha 17 formazioni, farà il suo esordio al Porta Elisa il 14 settembre contro la Cerretese.
martedì, 26 agosto 2025, 10:33
Domenica la Lucchese sarà di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, ha perso la finale regionale contro il San Giuliano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa che è stato anche sulla...
lunedì, 25 agosto 2025, 16:33
La Lucchese annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26: aperti tutti i settori dello stadio. Si va dai 200 euro della tribuna ai 70 euro della Curva Ovest, ma ci sono importanti riduzioni per giovani, anziani e donne. Botteghino aperto dal 26 agosto