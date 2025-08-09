Lucchese, in settimana il girone

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 10 agosto 2025, 18:25

Con un gol per tempo, i rossoneri si aggiudicano la prima gara di allenamento della stagione contro i Legnano: vanno a segno Piazze e Russo. Nel primo tempo si intravedono trame e una buona carica agonistica. Oltre cento persone presenti sulle tribune

sabato, 9 agosto 2025, 18:28

Il direttore generale rossonero: "Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso"

sabato, 9 agosto 2025, 18:16

Il patron al termine della prima prova dei rossoneri: "Le prossime mosse della società? Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e in poco tempo, i cardini della nuova società ci sono già. Nel frattempo vanno avanti i contatti con l'amministrazione comunale per portare a termine l'adeguamento degli impianti.

sabato, 9 agosto 2025, 18:10

Il tecnico rossonero moderatamente soddisfatto della prima sgambata dei suoi ragazzi contro il Legnano: "L'aspetto fondamentale è che non si è fatto male nessuno e non dimentichiamoci che stiamo parlando di 23 ragazzi da pochissimi giorni insieme. Chiaro che c'è tanto da lavorare"