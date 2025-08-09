Lucchese, in settimana il girone

Porta Elisa News
lunedì, 11 agosto 2025, 11:16
Dopo la prima vittoriosa sgambata contro il Legnago, la Lucchese è attesa da una nuova settimana di lavoro in quel di Nievole, dove mercoledì avrà modo di confrontarsi contro la Carrarese Primavera (inizio ore 16,30) per quello che sarà il secondo test del ritiro. Il 20 seguirà poi il terzo (contro il Capannori, ore 17,30) e con ogni probabilità potrebbe esserci una nuova partita anche prima dell'esordio in Coppa Toscana, che dovrebbe essere invece il 31 agosto.
Ma in settimana, oltre al fatto che potrebbero arrivare anche alcuni volti nuovi, va tenuto di conto che si conoscerà finalmente il girone del campionato: il 14 agosto infatti la Lega regionale annuncerà la composizione dei due gironi di Eccellenza, con ogni probabilità la Lucchese sarà inserita in quello A insieme alle squadre della provincia di Lucca, Massa, Pisa, Livorno, Pistoia e Prato.
domenica, 10 agosto 2025, 18:25
Con un gol per tempo, i rossoneri si aggiudicano la prima gara di allenamento della stagione contro i Legnano: vanno a segno Piazze e Russo. Nel primo tempo si intravedono trame e una buona carica agonistica. Oltre cento persone presenti sulle tribune
sabato, 9 agosto 2025, 18:28
Il direttore generale rossonero: "Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso"
sabato, 9 agosto 2025, 18:16
Il patron al termine della prima prova dei rossoneri: "Le prossime mosse della società? Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e in poco tempo, i cardini della nuova società ci sono già. Nel frattempo vanno avanti i contatti con l'amministrazione comunale per portare a termine l'adeguamento degli impianti.
sabato, 9 agosto 2025, 18:10
Il tecnico rossonero moderatamente soddisfatto della prima sgambata dei suoi ragazzi contro il Legnano: "L'aspetto fondamentale è che non si è fatto male nessuno e non dimentichiamoci che stiamo parlando di 23 ragazzi da pochissimi giorni insieme. Chiaro che c'è tanto da lavorare"