Lucchese, l'esordio è al Porta Elisa contro la Cerretese

Porta Elisa News
mercoledì, 27 agosto 2025, 16:35
Il Comitato regionale della Figc ha reso noto il calendario della prossima stagione calcistica di Eccellenza. La Lucchese, inserita nel girone A che ha 17 formazioni, farà il suo esordio al Porta Elisa il 14 settembre contro la Cerretese. Alla seconda di campionato subito una delle favorite, ovvero lo Zenit Prato, mentre i derby con Viareggio e Massese verranno disputati all'andata fuori casa, rispettivamente il 15 ottobre (di mercoledì) e il 9 novembre.
La Lucchese osserverà il turno di riposo, il girone è in numero dispari, alla decima di campionato, l'ultima gara sarà invece in casa contro il Fucecchio. Ecco il calendario completo del campionato dei rossoneri che come detto inizierà il 14 settembre per concludersi il 26 aprile 2025.
1° Giornata (14/9/25-5/01/26)
Lucchese-Cerretese
2° Giornata (21/09/25-7/01/26
Zenit Prato-Lucchese
3° Giornata (28/09/25-11/01/26)
Lucchese-Pro Livorno
4° Giornata (5/10/25-18/01/26)
Real Forte Querceta-Lucchese
5° Giornata (12/10/25-21/01/26)
Lucchese-Belvedere
6° Giornata (15/10/25-25/01/26)
Viareggio-Lucchese
7° Giornata (19/10/25-1/02/26)
Lucchese-Castelnuovo G.
8° Giornata (26/10/25-8/02726)
San Giuliano-Lucchese
9° Giornata (29/10/25-15/02/26)
Lucchese-Sestese
10° Giornata (2/11/25-22/02/26)
riposa Lucchese
11° Giornata (9/11/25-1/03/26)
Massese-Lucchese
12° Giornata (16/11/25-8/03/26)
Lucchese-Larcianese
13° Giornata (23/11/25-15/03/26)
Montespertoli-Lucchese
14° Giornata (30/11/25-22/03/26)
Lucchese-Cenaia
15° Giornata (7/12/25-12/04/26)
Perignano-Lucchese
16° Giornata (14/12/25-19/04/26)
Lucchese-Cecina
17° Giornata (21/12/25-26/04/26)
Fucecchio-Lucchese
giovedì, 28 agosto 2025, 08:21
La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
martedì, 26 agosto 2025, 10:33
Domenica la Lucchese sarà di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, ha perso la finale regionale contro il San Giuliano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa che è stato anche sulla...
lunedì, 25 agosto 2025, 16:33
La Lucchese annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26: aperti tutti i settori dello stadio. Si va dai 200 euro della tribuna ai 70 euro della Curva Ovest, ma ci sono importanti riduzioni per giovani, anziani e donne. Botteghino aperto dal 26 agosto
lunedì, 25 agosto 2025, 14:05
Dovrebbe essere noto tra mercoledì e giovedì prossimo il calendario delle gare per il campionato di Eccellenza, mentre la gara di Coppa Italia di domenica prossima sarà disputata a Monsummano con fischio d'inizio alle ore 17