Porta Elisa News

Lucchese, l'esordio è al Porta Elisa contro la Cerretese

mercoledì, 27 agosto 2025, 16:35

Il Comitato regionale della Figc ha reso noto il calendario della prossima stagione calcistica di Eccellenza. La Lucchese, inserita nel girone A che ha 17 formazioni, farà il suo esordio al Porta Elisa il 14 settembre contro la Cerretese. Alla seconda di campionato subito una delle favorite, ovvero lo Zenit Prato, mentre i derby con Viareggio e Massese verranno disputati all'andata fuori casa, rispettivamente il 15 ottobre (di mercoledì) e il 9 novembre.

La Lucchese osserverà il turno di riposo, il girone è in numero dispari, alla decima di campionato, l'ultima gara sarà invece in casa contro il Fucecchio. Ecco il calendario completo del campionato dei rossoneri che come detto inizierà il 14 settembre per concludersi il 26 aprile 2025.

1° Giornata (14/9/25-5/01/26)

Lucchese-Cerretese

2° Giornata (21/09/25-7/01/26

Zenit Prato-Lucchese

3° Giornata (28/09/25-11/01/26)

Lucchese-Pro Livorno

4° Giornata (5/10/25-18/01/26)

Real Forte Querceta-Lucchese

5° Giornata (12/10/25-21/01/26)

Lucchese-Belvedere

6° Giornata (15/10/25-25/01/26)

Viareggio-Lucchese

7° Giornata (19/10/25-1/02/26)

Lucchese-Castelnuovo G.

8° Giornata (26/10/25-8/02726)

San Giuliano-Lucchese

9° Giornata (29/10/25-15/02/26)

Lucchese-Sestese

10° Giornata (2/11/25-22/02/26)

riposa Lucchese

11° Giornata (9/11/25-1/03/26)

Massese-Lucchese

12° Giornata (16/11/25-8/03/26)

Lucchese-Larcianese

13° Giornata (23/11/25-15/03/26)

Montespertoli-Lucchese

14° Giornata (30/11/25-22/03/26)

Lucchese-Cenaia

15° Giornata (7/12/25-12/04/26)

Perignano-Lucchese

16° Giornata (14/12/25-19/04/26)

 Lucchese-Cecina

17° Giornata (21/12/25-26/04/26)

Fucecchio-Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 28 agosto 2025, 08:21

La campagna abbonamenti parte bene: 220 tessere in due soli giorni

La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

martedì, 26 agosto 2025, 10:33

Larcianese nel mirino dei rossoneri

Domenica la Lucchese sarà di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, ha perso la finale regionale contro il San Giuliano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa che è stato anche sulla...

lunedì, 25 agosto 2025, 16:33

"Un simbolo di forza": parte la campagna abbonamenti

La Lucchese annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26: aperti tutti i settori dello stadio. Si va dai 200 euro della tribuna ai 70 euro della Curva Ovest, ma ci sono importanti riduzioni per giovani, anziani e donne. Botteghino aperto dal 26 agosto

lunedì, 25 agosto 2025, 14:05

Lucchese, in settimana il calendario

Dovrebbe essere noto tra mercoledì e giovedì prossimo il calendario delle gare per il campionato di Eccellenza, mentre la gara di Coppa Italia di domenica prossima sarà disputata a Monsummano con fischio d'inizio alle ore 17

