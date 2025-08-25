"Un simbolo di forza": parte la campagna abbonamenti

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 28 agosto 2025, 08:21

La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

mercoledì, 27 agosto 2025, 16:35

Il Comitato regionale della Figc ha reso noto il calendario della prossima stagione calcistica di Eccellenza. La Lucchese, inserita nel girone A che ha 17 formazioni, farà il suo esordio al Porta Elisa il 14 settembre contro la Cerretese.

martedì, 26 agosto 2025, 10:33

Domenica la Lucchese sarà di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, ha perso la finale regionale contro il San Giuliano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa che è stato anche sulla...

lunedì, 25 agosto 2025, 14:05

Dovrebbe essere noto tra mercoledì e giovedì prossimo il calendario delle gare per il campionato di Eccellenza, mentre la gara di Coppa Italia di domenica prossima sarà disputata a Monsummano con fischio d'inizio alle ore 17