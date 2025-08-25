Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

"Un simbolo di forza": parte la campagna abbonamenti

lunedì, 25 agosto 2025, 16:33

La Lucchese annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26: aperti tutti i settori dello stadio. Si va dai 200 euro della tribuna ai 70 euro della Curva Ovest, ma ci sono importanti riduzioni per giovani, anziani e donne, con l'abbonamento che sarà valido per 16 gare di campionato.

Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da domani, martedì 26 agosto, presso il point dello stadio Porta Elisa, in via dello Stadio 162, dalle ore 15:30 alle 19:30.

"Sotto il claim "Un simbolo di forza", – si legge in una nota della società – che richiama la pantera, storico emblema della Lucchese, la società chiama a raccolta la città e i suoi tifosi per accompagnare la squadra fin dal giorno 1 in questo nuovo cammino e riportare la Lucchese là dove merita. L'abbonamento non è soltanto un titolo di accesso alle partite casalinghe, ma rappresenta un gesto di appartenenza, un legame che unisce la Lucchese alla sua gente".

Ecco il listino prezzi degli abbonamenti 2025/26

Gradinata

  • Intero: € 140 
  • Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 70 
  • Under 14 / Donne: € 40

Curva Ovest

  • Intero: € 70 
  • Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 50 
  • Under 14 / Donne: € 35 

Tribuna Laterale Est e Ovest

  • Intero: € 200 
  • Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 100 
  • Ridotto Donne e 8-14 anni: € 70 

 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 28 agosto 2025, 08:21

La campagna abbonamenti parte bene: 220 tessere in due soli giorni

La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

mercoledì, 27 agosto 2025, 16:35

Lucchese, l'esordio è al Porta Elisa contro la Cerretese

Il Comitato regionale della Figc ha reso noto il calendario della prossima stagione calcistica di Eccellenza. La Lucchese, inserita nel girone A che ha 17 formazioni, farà il suo esordio al Porta Elisa il 14 settembre contro la Cerretese.

ESSECIstampa

martedì, 26 agosto 2025, 10:33

Larcianese nel mirino dei rossoneri

Domenica la Lucchese sarà di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, ha perso la finale regionale contro il San Giuliano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa che è stato anche sulla...

lunedì, 25 agosto 2025, 14:05

Lucchese, in settimana il calendario

Dovrebbe essere noto tra mercoledì e giovedì prossimo il calendario delle gare per il campionato di Eccellenza, mentre la gara di Coppa Italia di domenica prossima sarà disputata a Monsummano con fischio d'inizio alle ore 17

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px