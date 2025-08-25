"Un simbolo di forza": parte la campagna abbonamenti

Porta Elisa News
lunedì, 25 agosto 2025, 16:33
La Lucchese annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26: aperti tutti i settori dello stadio. Si va dai 200 euro della tribuna ai 70 euro della Curva Ovest, ma ci sono importanti riduzioni per giovani, anziani e donne, con l'abbonamento che sarà valido per 16 gare di campionato.
Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da domani, martedì 26 agosto, presso il point dello stadio Porta Elisa, in via dello Stadio 162, dalle ore 15:30 alle 19:30.
"Sotto il claim "Un simbolo di forza", – si legge in una nota della società – che richiama la pantera, storico emblema della Lucchese, la società chiama a raccolta la città e i suoi tifosi per accompagnare la squadra fin dal giorno 1 in questo nuovo cammino e riportare la Lucchese là dove merita. L'abbonamento non è soltanto un titolo di accesso alle partite casalinghe, ma rappresenta un gesto di appartenenza, un legame che unisce la Lucchese alla sua gente".
Ecco il listino prezzi degli abbonamenti 2025/26
Gradinata
Curva Ovest
Tribuna Laterale Est e Ovest
giovedì, 28 agosto 2025, 08:21
La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
mercoledì, 27 agosto 2025, 16:35
Il Comitato regionale della Figc ha reso noto il calendario della prossima stagione calcistica di Eccellenza. La Lucchese, inserita nel girone A che ha 17 formazioni, farà il suo esordio al Porta Elisa il 14 settembre contro la Cerretese.
martedì, 26 agosto 2025, 10:33
Domenica la Lucchese sarà di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, ha perso la finale regionale contro il San Giuliano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa che è stato anche sulla...
lunedì, 25 agosto 2025, 14:05
Dovrebbe essere noto tra mercoledì e giovedì prossimo il calendario delle gare per il campionato di Eccellenza, mentre la gara di Coppa Italia di domenica prossima sarà disputata a Monsummano con fischio d'inizio alle ore 17