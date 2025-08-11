Magnaghi approda al Campobasso

Porta Elisa News
giovedì, 14 agosto 2025, 08:46
di gianluca andreuccetti
Simone Magnaghi è pronto per una nuova avventura in Serie C. L'attaccante è stato senza dubbio tra i protagonisti della salvezza sul campo ottenuta dalla Lucchese, mettendo sia a disposizione la sua esperienza che segnando anche diversi gol pesanti.
Anche per lui è arrivato il momento di voltare pagina. Pochi minuti fa, attraverso un comunicato, il Campobasso ha ufficializzato la firma dell'attaccante classe 1993. Dopo aver vissuto nella passata stagione un campionato d'ambientamento, quest'anno i molisani hanno tutte le carte in regola per essere una delle possibili mine vaganti del girone B di Serie C.
Arrivato due anni fa a Lucca, nella stagione 2023-24 Magnaghi ha messo a referto 4 reti in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C. Nella passata stagione, l'attaccante ha alzato notevolmente il proprio rendimento, prendendosi in molte occasioni la squadra sulle spalle. Leader tecnico e tra i punti di riferimento dello spogliatoio nelle note vicende extra campo, nello scorso campionato Magnaghi ha totalizzato 12 reti e 2 assist in 31 presenze.
mercoledì, 13 agosto 2025, 19:00
Buona sgambata per i rossoneri di mister Pirozzi nel secondo test di allenamento contro la formazione Primavera della Carrarese. Test sospeso al 77’ per un infortunio a un giocatore ospite
mercoledì, 13 agosto 2025, 17:12
Svelata anche la composizione dei gironi di Eccellenza Toscana, con la Lucchese che è stata sorteggiata nel girone A: l'avvio del campionato è fissato per il 14 settembre. A spiccare sono sicuramente i derby contro Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, con altre sfide interessanti come quella contro la Massese.
martedì, 12 agosto 2025, 07:39
Macchine tagliaerba, lavatrici, mobilio vario, computer, televisioni, attrezzistica sono ora nella disponibilità della nuova società che ha rilevato il tutto per 24mila euro trovando un accordo con la curatela fallimentare. Tornano disponibili anche il sito internet e i profili social
lunedì, 11 agosto 2025, 15:40
La Lucchese ufficializza l’arrivo di sei volti nuovi alla corte di mmister Pirozzi: i due attaccanti Facundo Piazze e Francesco Maggiari, i centrocampisti Nicola Palma e Christopher Russo, il terzino sinistro Luca Lorenzini e il portiere Filippo Rossi