Porta Elisa News

Magnaghi approda al Campobasso

giovedì, 14 agosto 2025, 08:46

di gianluca andreuccetti

Simone Magnaghi è pronto per una nuova avventura in Serie C. L'attaccante è stato senza dubbio tra i protagonisti della salvezza sul campo ottenuta dalla Lucchese, mettendo sia a disposizione la sua esperienza che segnando anche diversi gol pesanti. 

Anche per lui è arrivato il momento di voltare pagina. Pochi minuti fa, attraverso un comunicato, il Campobasso ha ufficializzato la firma dell'attaccante classe 1993. Dopo aver vissuto nella passata stagione un campionato d'ambientamento, quest'anno i molisani hanno tutte le carte in regola per essere una delle possibili mine vaganti del girone B di Serie C.  

Arrivato due anni fa a Lucca, nella stagione 2023-24 Magnaghi ha messo a referto 4 reti in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C. Nella passata stagione, l'attaccante ha alzato notevolmente il proprio rendimento, prendendosi in molte occasioni la squadra sulle spalle. Leader tecnico e tra i punti di riferimento dello spogliatoio nelle note vicende extra campo, nello scorso campionato Magnaghi ha totalizzato 12 reti e 2 assist in 31 presenze.

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 13 agosto 2025, 19:00

Test amichevole Lucchese-Carrarese Primavera 6-1

Buona sgambata per i rossoneri di mister Pirozzi nel secondo test di allenamento contro la formazione Primavera della Carrarese. Test sospeso al 77’ per un infortunio a un giocatore ospite

mercoledì, 13 agosto 2025, 17:12

Lucchese inserita nel girone A di Eccellenza

Svelata anche la composizione dei gironi di Eccellenza Toscana, con la Lucchese che è stata sorteggiata nel girone A: l'avvio del campionato è fissato per il 14 settembre. A spiccare sono sicuramente i derby contro Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, con altre sfide interessanti come quella contro la Massese.

martedì, 12 agosto 2025, 07:39

La Lucchese Calcio rileva i beni materiali della vecchia Lucchese 1905

Macchine tagliaerba, lavatrici, mobilio vario, computer, televisioni, attrezzistica sono ora nella disponibilità della nuova società che ha rilevato il tutto per 24mila euro trovando un accordo con la curatela fallimentare. Tornano disponibili anche il sito internet e i profili social

lunedì, 11 agosto 2025, 15:40

Sei nuovi arrivi in rossonero

La Lucchese ufficializza l’arrivo di sei volti nuovi alla corte di mmister Pirozzi: i due attaccanti Facundo Piazze e Francesco Maggiari, i centrocampisti Nicola Palma e Christopher Russo, il terzino sinistro Luca Lorenzini e il portiere Filippo Rossi

