Magnaghi approda al Campobasso

giovedì, 14 agosto 2025, 08:46

di gianluca andreuccetti

Simone Magnaghi è pronto per una nuova avventura in Serie C. L'attaccante è stato senza dubbio tra i protagonisti della salvezza sul campo ottenuta dalla Lucchese, mettendo sia a disposizione la sua esperienza che segnando anche diversi gol pesanti.

Anche per lui è arrivato il momento di voltare pagina. Pochi minuti fa, attraverso un comunicato, il Campobasso ha ufficializzato la firma dell'attaccante classe 1993. Dopo aver vissuto nella passata stagione un campionato d'ambientamento, quest'anno i molisani hanno tutte le carte in regola per essere una delle possibili mine vaganti del girone B di Serie C.

Arrivato due anni fa a Lucca, nella stagione 2023-24 Magnaghi ha messo a referto 4 reti in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C. Nella passata stagione, l'attaccante ha alzato notevolmente il proprio rendimento, prendendosi in molte occasioni la squadra sulle spalle. Leader tecnico e tra i punti di riferimento dello spogliatoio nelle note vicende extra campo, nello scorso campionato Magnaghi ha totalizzato 12 reti e 2 assist in 31 presenze.