Mercato, i nomi vicini alla firma

sabato, 2 agosto 2025, 16:06

di gianluca andreuccetti

In attesa del ritiro che sancirà l'inizio ufficiale della nuova stagione, in casa Lucchese a tenere banco è il calciomercato. La dirigenza è infatti a lavoro per regalare a mister Pirozzi un parco giocatori definito, in vista della partenza per Montecatini.

I nomi caldi di queste ore sono il difensore Salvatore Santeramo e l'attaccante Mattia Caggianese (nella foto), i quali dovrebbero essere i primi colpi in entrata. Sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, da capire se andrà in porto il ritorno alla Lucchese di Marcos Espeche che sembra però più distante dopo i contatti dei giorni scorsi. Domattina dovrebbero comunque essere ufficializzati i nomi di coloro che saliranno nel ritiro di Montecatini Alto il cui primo giorno non sarà aperto ai tifosi.

Tra i pali, la Lucchese starebbe a lavorando all'acquisizione del cartellino di Alberto Milan. Classe 2003, lo scorso anno ha lavorato a Brindisi con l'attuale dg rossonero Andrea Gianni. Nato a Cittadella, nella stagione 2020-21 si è messo in mostra con l'U18 della Roma, arrivando ad un passo dallo scudetto di categoria. Dopo la parentesi proficua con la maglia della Primavera del Torino, Milan ha militato in questi ultimi anni in Serie D, collezionando 65 presenze tra Luparense, Gelbison e appunto Brindisi.