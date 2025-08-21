Banca di Pescia

Porta Elisa News

Mister Pirozzi: "Dobbiamo migliorare ma l'atteggiamento è quello giusto"

sabato, 23 agosto 2025, 19:39

Era l'ultimo test amichevole prima del debutto in Coppa Italia e la Lucchese, per l'occasione, ha deciso di misurarsi contro una formazione come il Prato che milita in categoria superiore. Al termine del match, il tecnico Sergio Pirozzi è soddisfatto anche se stanotte sono proprio nove anni da quel maledetto terremoto di Amatrice: "Dalle prime a oggi ogni partita era importante, questo è un gruppo che non era mai stato insieme, hanno fatto un lungo ritiro, abbiamo fatto 40 allenamenti e non abbiamo ancora lavorato sulla velocità. Ho ritenuto di far giocare anche chi è arrivato da poco. Mi auguro per il campionato di avere tutti rodati e con la consapevolezza di giocarsela sempre".

"E' una squadra che non molla, che corre, che non ha paura, ma dobbiamo fare ancora tanto. Dobbiamo migliorare alcune fasi di gioco, ma l'atteggiamento è quello giusto abbiamo sbagliato alcune uscite ingenuamente. Ma sfido che al 23 agosto, pensando a dove eravamo, che si fosse a questo livello, il Prato è una grande squadra e ce la siamo giocata quasi alla pari, non è stata una amichevole. Peccato per il gol all'ultimo secondo ma non ci siamo posizionati nel mondo giusto, il rigore non c'era per me. Questa squadra non mollerà un centimetro e chi molla non gioca".

sabato, 23 agosto 2025, 19:12

Bartolotta: "Volevo fare gol a tutti i costi"

L'autore del gol del momentaneo vantaggio: "Normale che ci dispiace per il pari, ma accettiamo ovviamente il risultato. Volevo segnare e come ho visto il mio compagno e mi sono buttato sulla palla. Dal ritiro mi porto una bellissima esperienza positiva con un gruppo di ragazzi in gamba, ma la...

sabato, 23 agosto 2025, 19:08

Pari e bella gara con il Prato

I rossoneri concludono imbattuti la serie di gare amichevoli: contro i lanieri finisce 1-1. Vantaggio di Bartollata con i lanieri che pareggiano a tempi scaduto dopo aver sbagliato un rigore. Sprazzi di buon gioco e tanta grinta

venerdì, 22 agosto 2025, 16:16

A Prato l'ultima amichevole

Sarà un'altra occasione per mettere minuti nelle gambe e vedere all'opera anche i giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio in vista della sfida di Coppa Italia contro la Larcianese. Si giocherà sabato allo stadio "Lungobisenzio" di Prato, con ingresso gratuito.

giovedì, 21 agosto 2025, 19:04

Lucchese, ecco le avversarie da tenere d'occhio

C'è grande curiosità attorno al possibile rendimento delle principali avversari della Lucchese, protagoniste quest'estate di un mercato di livello, a partire dal Viareggio, indicata da molti come una delle favorite per il salto di categoria. Ma occhio anche alla Massese

