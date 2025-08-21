Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Dobbiamo migliorare ma l'atteggiamento è quello giusto"

sabato, 23 agosto 2025, 19:39

Era l'ultimo test amichevole prima del debutto in Coppa Italia e la Lucchese, per l'occasione, ha deciso di misurarsi contro una formazione come il Prato che milita in categoria superiore. Al termine del match, il tecnico Sergio Pirozzi è soddisfatto anche se stanotte sono proprio nove anni da quel maledetto terremoto di Amatrice: "Dalle prime a oggi ogni partita era importante, questo è un gruppo che non era mai stato insieme, hanno fatto un lungo ritiro, abbiamo fatto 40 allenamenti e non abbiamo ancora lavorato sulla velocità. Ho ritenuto di far giocare anche chi è arrivato da poco. Mi auguro per il campionato di avere tutti rodati e con la consapevolezza di giocarsela sempre".

"E' una squadra che non molla, che corre, che non ha paura, ma dobbiamo fare ancora tanto. Dobbiamo migliorare alcune fasi di gioco, ma l'atteggiamento è quello giusto abbiamo sbagliato alcune uscite ingenuamente. Ma sfido che al 23 agosto, pensando a dove eravamo, che si fosse a questo livello, il Prato è una grande squadra e ce la siamo giocata quasi alla pari, non è stata una amichevole. Peccato per il gol all'ultimo secondo ma non ci siamo posizionati nel mondo giusto, il rigore non c'era per me. Questa squadra non mollerà un centimetro e chi molla non gioca".