Porta Elisa News



Pirozzi: "Siamo pronti al 60%. Sul numero di abbonati..."

sabato, 30 agosto 2025, 13:08

di gianluca andreuccetti

Primo atto ufficiale della stagione per la Lucchese, che domani pomeriggio sarà di scena a Monsummano contro la Larcianese, nel 1^turno di Coppa Italia Eccellenza. Nella sala stampa del "Porta Elisa" mister Pirozzi ha parlato della sfida e dello stato di forma dei suoi ragazzi: "Giochiamo contro una squadra amalgamata, guidata da un allenatore bravo e competente. Durante la preparazione, il gruppo ha lavorato molto bene, con impegno e una grande predisposizione al sacrificio. Siamo pronti al 60%: l'obiettivo è quello di arrivare al meglio della forma in vista del campionato. L'unico assente sarà Bertolo, ancora infortunato".

Pirozzi ha parlato anche del grado di importanza che ha la Coppa Italia per la Lucchese: "Dobbiamo interpretare la partita con voglia e determinazione. Se andremo avanti nella competizione, chiaro che la Coppa Italia ci offrirà degli scenari importanti. Nei ragazzi sto riscontrando grande affiatamento e un bel spirito di gruppo. I 400 abbonati? Lucca è una città che non ha bisogno di proclami e con un forte spirito identitario. Credo che la tifoseria stia riconoscendo gli sforzi che stiamo facendo. Ho già in mente l'undici iniziale per la gara di domani".