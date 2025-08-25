Pirozzi: "Siamo pronti al 60%. Sul numero di abbonati..."

Porta Elisa News
Primo atto ufficiale della stagione per la Lucchese, che domani pomeriggio sarà di scena a Monsummano contro la Larcianese, nel 1^turno di Coppa Italia Eccellenza. Nella sala stampa del "Porta Elisa" mister Pirozzi ha parlato della sfida e dello stato di forma dei suoi ragazzi: "Giochiamo contro una squadra amalgamata, guidata da un allenatore bravo e competente. Durante la preparazione, il gruppo ha lavorato molto bene, con impegno e una grande predisposizione al sacrificio. Siamo pronti al 60%: l'obiettivo è quello di arrivare al meglio della forma in vista del campionato. L'unico assente sarà Bertolo, ancora infortunato".
Pirozzi ha parlato anche del grado di importanza che ha la Coppa Italia per la Lucchese: "Dobbiamo interpretare la partita con voglia e determinazione. Se andremo avanti nella competizione, chiaro che la Coppa Italia ci offrirà degli scenari importanti. Nei ragazzi sto riscontrando grande affiatamento e un bel spirito di gruppo. I 400 abbonati? Lucca è una città che non ha bisogno di proclami e con un forte spirito identitario. Credo che la tifoseria stia riconoscendo gli sforzi che stiamo facendo. Ho già in mente l'undici iniziale per la gara di domani".
La risposta dei tifosi comincia ad arrivare: dopo soli due giorni di campagna, sono già 220 le tessere staccate per il prossimo campionato. Un risultato, visti i disastri delle precedenti gestioni, tutt'altro che scontato e che è destinato a salire in modo considerevole nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
Il Comitato regionale della Figc ha reso noto il calendario della prossima stagione calcistica di Eccellenza. La Lucchese, inserita nel girone A che ha 17 formazioni, farà il suo esordio al Porta Elisa il 14 settembre contro la Cerretese.
Domenica la Lucchese sarà di scena allo stadio di Monsummano contro la Larcianese. Nella passata stagione, dopo aver conquistato il pass per i playoff all'ultima giornata, ha perso la finale regionale contro il San Giuliano. La società ha deciso di confermare il tecnico Maurizio Cerasa che è stato anche sulla...
La Lucchese annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025/26: aperti tutti i settori dello stadio. Si va dai 200 euro della tribuna ai 70 euro della Curva Ovest, ma ci sono importanti riduzioni per giovani, anziani e donne. Botteghino aperto dal 26 agosto